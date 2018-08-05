Мадуро обвинил в покушении на себя президента Колумбии 5.08.2018, 9:57

Диктатор выступил с заявлением после взрыва беспилотника.

Венесуэльский правитель Николас Мадуро обвинил президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в организации покушения на его жизнь во время парада в Каракасе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к нации после инцидента на военном параде в Каракасе, заявив, что за ним стоит правая оппозиция и президент Колумбии, сообщает Associated Press.

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", – заявил он.

По словам Мадуро, улики указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Венесуэльский лидер заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей.

Мадуро также отметил, что рассчитывает на содействие президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.

Напомним, в Каракасе прогремел взрыв во время выступления президента Николаса Мадуро. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. Мадуро и члены руководства были срочно эвакуированы. Они не пострадали.