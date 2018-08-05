«Напоминает Китай»: приключения британцев в Беларуси 3 5.08.2018, 10:03

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Чем закончилось путешествия по нашей стране для иностранцев с велосипедом.

Британцы Элиша Коллен и Теа Хоул, которые путешествуют на велосипеде, рассказали о том, что их удивило в нашей стране.

О своих приключениях в Беларуси они рассказали в интервью TUT.BY.

Первое, что их удивило, это то, что в нашей стране на английском не говорят даже в сфере обслуживания.

Фото из личного архива героев

— Спасал Google-переводчик. В первую же ночь мы заблудились, попытались позвонить в отель, но ни один сотрудник там не знал инглиша. Честно говоря, были удивлены, что даже в туристической сфере персонал не говорит на иностранном.

По ходу движения Элиша и Теа в основном ночуют в хостелах и отелях, забронированных заранее. Но на всякий случай хранят в рюкзаке палатку.

— Хотя я ненавижу кемпинг! И надеюсь, что нам удастся избежать подобной ночевки, — смеется Теа. — В Беларуси мы были близки к тому, чтобы провести одну из ночей в палатке. По пути из Минска в Гродненскую область забуксовали в песке, потом вовсе упали с велосипеда. Сил ехать дальше не было — пятая точка гудела от усталости. Думали остановиться где-нибудь у озера. Но, к счастью, нашли агроусадьбу. Хоть все места там оказались заняты туристами, хозяева все равно разрешили нам остаться, принять душ и даже угостили вкусным завтраком. Мы оставили им 10 евро — пустяки по сравнению с тем приемом, который нам устроили белорусы.

Фото из личного архива героев

Британская пара провела в Минской и Гродненской областях пять дней. Говорят, страна поразила их своей аутентичностью, а некоторые деревни — уровнем сервиса.

— Беларусь, пожалуй, самая удивительная страна в Европе! Минск, в отличие от других крупных столиц, не захламлен вывесками, огромным количеством McDonald's, Starbucks и Costa Coffee. А природа и сельская местность поразительно красивы. Кстати, мы без проблем находили перекус и чистую воду в придорожных деревенских магазинах. Друзья будут в шоке, когда узнают, что мы путешествуем без фильтра для воды. Но Беларусь позволяет не беспокоиться о таких мелочах.

Теа сравнил Беларусь с Китаем.

— Я год прожил там. Когда мы ехали из Национального аэропорта Минск в столицу, поймал себя на мысли, что маленькие магазинчики, строения напоминают мне Китай. Наблюдали, как протяженные кладбища сменяются живописными зелеными равнинами, а 10-этажные высотки — свободными просторами за кольцевой. В Европе не видел ничего подобного.

Элиша вспоминает еще один забавный случай, который, по ее словам, трудно представить себе в Европе:

— В одном из хостелов (который больше напоминал советский санаторий или детский лагерь) мы пришли на завтрак в столовую и рано утром услышали громкую танцевальную музыку. Такое, знаете, «туц-туц-туц», а вокруг — ни души.

Фото из личного архива героев

Британцы не скрывают, что иногда Беларусь удивляла не только пейзажами, но и странными порядками.

— Нам показалось немного советским правило регистрировать иностранцев, которые планируют провести в стране больше пяти дней. Хотя в целом Беларусь стоит того, чтобы сюда доехать. Честно говоря, англичане не особо знают, что это за страна. Мы и наше окружение осведомлены чуть лучше — все же сами работаем в сфере образования.

Фото из личного архива героев

На вопрос, что Элиша и Теа первым делом скажут друзьям по возвращении, отвечают:

— Поезжайте и посмотрите на европейскую столицу, которая фантастически отличается от всех остальных. Минск в хорошем смысле кажется остановившимся во времени. И это определенно интересно.

Из Беларуси англичане отправились в Вильнюс, оттуда стартуют на балтийское побережье Польши. Дальше — Гамбург и Кельн.