50 тысяч человек почтили память Куллинковича на «Рок за бобров» 5.08.2018, 10:44

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На фестивале были подняты бело-красно-белые флаги.

50 тысяч человек собралось под Минском на аэродроме Боровая на музыкальный фестиваль «Рок за бобров», сообщает nn.by.

В своем выступлении Сергей Михалок почтил память Александра Куллинковича и исполнил песню «Зоопарк» Егора Летова.

ФОто: nn.by

Во время исполнения «Воинов света» люди подняли национальные бело-красно-белые флаги.

ФОто: nn.by

Это уже 11-й фестиваль «Рок за бобров». Количество посетителей, как сообщали организаторы, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.