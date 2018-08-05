А почему бы белорусским судьям не облачиться в милицейскую форму?11
- Людмила Мирзаянова, ucpb.org
- 5.08.2018, 10:32
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Было бы логично.
Вот зачем, скажите мне, белорусским судьям мантия? Не понимаю. Разве она придает значимость судебным процессам? Разве гарантирует справедливое рассмотрение дела? Разве укрепляет авторитет суда? Нет! И я убеждена, что многие, кто хоть раз столкнулся с белорусской судебной системой, отметил для себя отсутствие и первого, и второго, и третьего.
А вчерашний процесс над политиком Анатолием Лебедько в суде Центрального района Минска, которого судья Виктория Шабуня оштрафовала за участие в пресс-конференции возле ворот ресторана в Куропатах, еще раз показал присутствующим, что мантия тут абсолютно лишнее, и что судья могла появиться на заседании в шортах и соломенной шляпке и от этого ничего не изменилось бы.
Потому что за 25 лет власть создала свой мир, надежно защищенный судом, армией, милицией и спецслужбами. На стороне этого мира закон и право распоряжаться законом, как власть пожелает.
Вы только заметьте! Политика оштрафовали на 50 базовых величин не по жалобе посетителя ресторана в Куропатах и не по заявлению хозяина увеселительного заведения, не за раздачу информативных листков и не за участие в пикете. Его оштрафовали за слово НЕ В ТОМ МЕСТЕ и за «ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» - стоял на фоне бело-красно-белого флага, как указано в протоколе майором Чернявским, не посчитавшим нужным явиться на заседание.
А проходило оно в тесном душном зале. Такая психологическая атмосфера сегодня в стране: «без кондиционера». Поэтому облик судьи в черной мантии, который завершали белые шлепанцы, вызвал у большинства присутствующих улыбку и понимание: «Да хоть в бикини, лишь бы судила справедливо!» Увы...
И я опять вопрошаю, к чему дань судебной моде? Зачем черная мантия судьям, если те не служат народу и закону? Если целенаправленно и систематически штрафуют протестующих, а милиция поставляет протоколы для очередных поборов в судах? Почему не внести изменения в судебный гардероб и не облачить судей в милицейскую форму, продумав зимний и летний вариант? Или в военную форму. Как в Северной Корее. Что тоже было бы логично.
Людмила Мирзаянова, ucpb.org