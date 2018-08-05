Майкл Макфол: Мне только кажется или Путин выглядит все более расстроенным? 5 5.08.2018, 10:59

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Экс-посол США в РФ – о назначении Сигала.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал в своем Twitter 5 августа странным назначение американского актера Стивена Сигала спецпредставителем российского министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США.

"Мне только кажется или [президент России Владимир] Путин выглядит все более расстроенным? Две недели назад он выдал невероятную басню о сотрудниках разведки США, помогающих [британскому финансисту] Уильяму Браудеру отмывать деньги, чтобы помочь [экс-кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари] Клинтон. Сегодня он назначает Сигала специальным представителем в США. Все это немного странно", – написал Макфол.

Is it just me or does Putin seem increasingly unhinged. 2 weeks ago, he spun an incredible fable about US intelligence officials helping @Billbrowder launder money to help Clinton. Today, he names Seagal as his "special rep" to US. All a little kooky. — Michael McFaul (@McFaul) 5 августа 2018 г.

Is Seagal a Russian citizen now? This will be “interesting “: Russia has appointed Steven Seagal as a special representative to improve relations with America https://t.co/GX2ykdLj9f — Michael McFaul (@McFaul) 4 августа 2018 г.

Он также охарактеризовал назначение Сигала словами "отчаянно" и "интересно". "Что означает это назначение для посла [РФ в США Анатолия] Антонова? На его месте я был бы крайне взволнован этим странным шагом Путина", – продолжил Макфол.

What does this appointment mean for Ambassador Antonov? If I were him, I would be too thrilled by this weird Putin move. https://t.co/y4VPYiwDOi — Michael McFaul (@McFaul) 5 августа 2018 г.

4 августа Сигала назначили специальным представителем министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Актер известен своей поддержкой политики России.

Так, вскоре после оккупации Крыма РФ он говорил, что американские СМИ необъективно освещают события, связанные с РФ.

Позже Сигал выступал в оккупированном Крыму, во время выступления установил на сцене флаг группировки "ДНР".

Смену власти в Украине он называл "свержением демократического правительства".

В ноябре 2016 года Сигал получил российское гражданство.