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Майкл Макфол: Мне только кажется или Путин выглядит все более расстроенным?

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  • 5.08.2018, 10:59
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Экс-посол США в РФ – о назначении Сигала.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал в своем Twitter 5 августа странным назначение американского актера Стивена Сигала спецпредставителем российского министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США.

"Мне только кажется или [президент России Владимир] Путин выглядит все более расстроенным? Две недели назад он выдал невероятную басню о сотрудниках разведки США, помогающих [британскому финансисту] Уильяму Браудеру отмывать деньги, чтобы помочь [экс-кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари] Клинтон. Сегодня он назначает Сигала специальным представителем в США. Все это немного странно", – написал Макфол.

Он также охарактеризовал назначение Сигала словами "отчаянно" и "интересно". "Что означает это назначение для посла [РФ в США Анатолия] Антонова? На его месте я был бы крайне взволнован этим странным шагом Путина", – продолжил Макфол.

4 августа Сигала назначили специальным представителем министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Актер известен своей поддержкой политики России.

Так, вскоре после оккупации Крыма РФ он говорил, что американские СМИ необъективно освещают события, связанные с РФ.

Позже Сигал выступал в оккупированном Крыму, во время выступления установил на сцене флаг группировки "ДНР".

Смену власти в Украине он называл "свержением демократического правительства".

В ноябре 2016 года Сигал получил российское гражданство.


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