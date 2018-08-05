Фотофакт: На одной из чешских крыш появился трамвай 5.08.2018, 10:55

Фото: Пауличек Любош/CTK

Еще до недавнего времени трамвай ездил по маршруту 166 в Оломоуце.

Общество охраны исторических троллейбусов и автобусов из города Иглово хотело спасти его от ликвидации, но для 16-тонной машины не нашлось места в ангаре организации. Помимо этого, ее бы там мало кто видел. Так его решили поставить на крышу гаража одного из членов общества, сообщает belsat.eu.

Еще до недавнего времени трамвай ездил по маршруту 166 в Оломоуце. Обычно Чехия продает свои старые трамваи в страны Восточной Европы, но к этой машине никто не проявил любопытства, несмотря на функциональность транспортного средства.

Идею поставить трамвай на гараж предложил Людек Бохуновски.

«Я сказал себе, что жаль было бы, если бы он попал на металлолом, так как в нем нет дефектов, он в рабочем состоянии, – говорит Бохуновски. – Это сигналит, это светит, это мигает».

Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов, затем 30-летний трамвай установили на импровизированные рельсы.

В будущем члены общества исторических троллейбусов и автобусов смогут проводить здесь свои собрания

Фото: Пауличек Любош/CTK

Бохуновски не планирует переделывать интерьер трамвая и собирается открыть в нем зал для собраний общества любителей исторического транспорта.

В самом Иглово трамваи перестали курсировать в 1948 году, их заменили троллейбусы, сообщает «Tyden».