Складские запасы МТЗ выросли на треть 2 5.08.2018, 11:16

Белорусские трактора никто не хочет покупать.

МТЗ нарастил складские запасы в первом полугодии 2018 года, сообщает правительственный портал Беларуси.

Они составили на 30 июня в денежном выражении более 114,5 млн рублей. На конец 2017 года было почти 86,5 млн. То есть рост составил свыше 32%.

Другие основные показатели в целом не изменились. Немного снизилась долговая нагрузка по кредитам, займам и лизингу — с 700 млн до 687 млн рублей. Чистая прибыль за полгода держится на уровне примерно 30 млн рублей.