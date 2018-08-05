«Ваши протесты имеют большой смысл» 5.08.2018, 11:20

Писатель Джонатан Литтелл написал открытое письмо Сенцову.

Американо-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года за исторический роман Благоволительницы Джонатан Литтелл написал письмо украинскому политзаключенному Кремля Олегу Сенцову.

Текст письма опубликовало британское издание The Guardian.

"Уважаемый Олег Геннадиевич Сенцов, Вы наверное чувствуете себя очень одиноким в исправительной колонии в Лабитангах, самой северной тюрьме в России, вдалеке от Украины и от ваших близких. Я пишу Вам без уверенности, что это письмо дойдет к Вам, - чтобы Вы знали, по крайней мере, мысленно, Вы не одиноки: во всем мире многие люди - кинематографисты, как Вы, писатели, журналисты, активисты и простые граждане - думают о Вас, поддерживают Вас, и хотят всем своим сердцем скоро увидеть Вас свободным", - написал Литтелл.

Он подчеркнул, что голодовка Сенцова является самой жесткой из возможных форм протеста, но решение начать эту голодову полностью оправдано.

"Сегодня 82-й день от начала голодовки (по состоянию на 3 августа - ред.НВ). Вы сделали это, чтобы протестовать не только против собственного несправедливого задержания, а также против задержания 65 ваших соотечественников, которые, как и Вы находятся в тюрьмах по всей России по самым тяжким обвинениям. Этот жест Вашей голодовки является одной из наиболее жестоких форм протеста, которую может применить человек. В Вашем случае, тем более, поскольку двое детей ждут Вас в Крыму (где Вас арестовали) с бабушкой, поскольку Ваша жена была вынуждена бежать в Украину. Можно только вообразить их страх, их муки, их отчаяние цепляться за малейшую надежду. Тем не менее, несмотря ни на что, Ваше решение начать эту голодовку полностью оправдано", - отметил писатель.

Он напомнил в своем письме основные события ареста, суда, заключения Сенцова, консолидацию мирового сообщества о его освобождении, письма и просьбы в адрес российского президента о его освобождении.

"Российские власти арестовали Вас, русскоговорящего украинского кинорежиссера, живущего в Крыму, после того, как Вы и Ваши друзья протестовали против их незаконного вторжения и аннексии полуострова в марте 2014 года и отказались его признать. Вместе с Геннадием Афанасьевым, Алексеем Чирниго и Александром Колченко Вас обвинили в совершенно сфабрикованных обвинениях в заговоре о террористических актах в Крыму. Вас избивали и угрожали изнасилованием, чтобы получить признание, которое было использовано против Вас в суде, а заместитель генерального прокурора России прямо отказался расследовать Ваши утверждения о пытках. Вы также были незаконно лишены Вашего украинского гражданства российскими властями, которые отказали Вам в консульской защите Ваших родных украинских властей. Вас тогда пытали как гражданина России, которым Вы никогда не были, под предлогом того, что Крым был теперь русским..", - пишет Литтелл.

Писатель отметил, что российский режим понимает только силу.

"Российский режим понимает лишь одно: власть и баланс сил. Это выходит из голов от президента Путина к непритязательному следователю ФСБ, который требовал от Вас признания. Это то, что Вы полностью осознали, и для меня это объясняет Ваш жест, Ваше решение прекратить питание: это способ изменить баланс сил, перенести его в свою пользу и, возможно, повернуть его против Ваших преследователей", - указал журналист.

Литтелл также пожелал ему очень быстрого освобождения.

"Восемьдесят два дня - это долгое время для голода, даже при условии медицинской помощи. Мы все надеемся, что Ваш кошмар скоро закончится, и режим, который Вас заключил в тюрьму, смягчится и освободит Вас...", - отметил Литтелл.

Он поблагодарил Сенцова за борьбу и напомнил, что это не напрасно, и украинец борется не только для своей страны и ее граждан, а "ради жителей всего мира, за их право жить без российской агрессии".

"Могу сказать, что, пока мы ждем Вашей свободы, это так: Ваша борьба не напрасна. Ваши протесты против незаконной аннексии Вашей родины, против грубого нарушения Россией международного права, против непристойного насилия и репрессий его режима и его лжи, пропаганды и дезинформации, имеют большой смысл. Это справедливо далеко за Полярным кругом, где Вы томитесь за решеткой; далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где так много наивных туристов, приезжающих из Великобритании и со всего мира для футбола и дешевого пива, веселились несколько недель, даже не зная Вашего имени.

Не только для Ваших друзей, для Украины и украинцев Вы боретесь, но и для этих незнакомцев, за их право жить в мире, свободном от российской агрессии и манипуляций. Многие из нас ясно это понимают, и какими бы слабыми мы ни были, мы на Вашей стороне", - написал Литтелл.

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Напомним, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных

В июле режиссер пережил второй кризис голодовки, после чего согласился принимать по две ложки питательной смеси ежедневно. Его адвокат сообщил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

В России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.