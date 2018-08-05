Трамп выступил с резким заявлением в адрес России и Китая 1 5.08.2018, 11:32

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Риторика президента США поменялась

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал страны, которые, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела США. "Их много. Это и Россия, и Китай. Мы ладим с Северной Кореей, но, они, наверное, тоже (вмешиваются. - Ред.)", - заявил Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Огайо, передает телеканал nbcnews.com в воскресенье, 5 августа.

"Это большое количество людей. Мы должны остановить их. Мы должны остановить вмешательство и удержать любого, кто попытается атаковать нас", - призвал американский президент. Он отметил, что вмешательство во внутренние дела США будет усиливаться, так как "мы возвращаемся к своему благосостоянию".

Это заявление идет вразрез с прежней риторикой Трампа, отмечает NBC. Так, еще несколько дней назад глава Белого дома назвал ложью рассуждения о вмешательстве Москвы в выборы в США.

Нацразведка и ФБР предупредили о российской угрозе

Несколько дней назад директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава ФБР Кристофер Рэй на совместной пресс-конференции предупредили о продолжающейся российской компании дезинформации. "Наши враги постоянно пытаются дестабилизировать нашу страну - будь то избирательная кампания или нет", - отметили они.

Резкую реакцию в американском обществе вызвали слова Трампа на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, когда он заявил, что хотя и верит доводам американских спецслужб о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, но верит и Путину, который это вмешательство отрицает. Кроме того, президент США неоднократно призывал прекратить посвященное этой теме расследование, проводимое под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.