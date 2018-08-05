Барановичский бригадир: Что на пенсии светит – $150 в месяц? 5.08.2018, 11:25

Путеец со стажем – о нелегкой доле белорусского рабочего.

Виктор Кравчук работает на железной дороге больше 20 лет. Он следит за состоянием железнодорожного полотна и как минимум дважды в неделю проходит пешком по рельсам около десяти километров. Накануне Дня железнодорожника, который отмечается 5 августа, Виктор Кравчук рассказал Intex-press, как попал в эту профессию, что самое сложное в его работе и какой случай на железной дороге он не может забыть до сих пор.

Виктор Кравчук родился в Красноярском крае. С работой там было плохо, поэтому родители в поисках заработка часто переезжали. Школу, к примеру, Виктор закончил в Казахстане. О работе железнодорожника никогда не мечтал. Говорит, если бы не было семьи, пошел бы работать дальнобойщиком, потому что любит дорогу и не устает от нее.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– На железную дорогу я попал, можно сказать, случайно. После окончания школы заехал в Красноярск к двоюродному брату, и он предложил мне посмотреть железнодорожный техникум, в котором учился. Я тогда не имел никакого понятия о том, как устроена железная дорога, никогда не думал о работе там. Мне просто понравилось новое красивое здание техникума. А еще то, что парней этого учебного заведения не забирали в армию, а давали доучиться, – рассказывает Виктор Кравчук.

После техникума парень полгода отработал бригадиром пути в Иркутске, потом отслужил в армии и вернулся к родителям в Красноярский край. Познакомился с девушкой, женился. Родители жены были из Барановического района.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– В родном поселке с работой лучше не стало, поэтому вместе с женой и ее родителями мы решили переехать в Барановичи, – объясняет Виктор Кравчук, как попал в наши края.

Без прописки на железную дорогу не взяли

В Барановичах молодой путеец пошел устраиваться на железную дорогу, но получить место не удалось. Чтобы трудоустроиться, нужна была городская прописка. Ее у Виктора не было, а сделать быстро не получилось.

Пришлось искать работу на районе. Тем более что в колхозах тогда и прописывали без проблем, и с жильем помогали. А в деревне Лесная, куда по совету родственников отправились молодой Виктор Кравчук и его супруга, на тот момент еще и работы хватало. Мужчина поработал и на мебельном предприятии, и в воинской части, и в колхозе.

– Где я ни работал, все разваливалось – воинскую часть расформировали, мебельную фабрику закрыли. Такой вот я кандидат, – смеется Виктор Михайлович. – А если серьезно, то просто время тогда такое было – 90-е годы. Только железная дорога как стояла, так и стоит. И так как у меня было образование железнодорожника, я пошел туда.

Это было в 1995 году. Начинал с монтера пути, а через несколько месяцев стал бригадиром – старого уволили за пьянку.

– Это сейчас с этим строго, если поймают, уволят за пять секунд. Тогда же без бутылки даже обедать не садились. Я же никогда не увлекался спиртным, – говорит путеец.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Дождь, снег – ты все время на улице»

С тех пор Виктор Кравчук руководит бригадой монтеров пути, следит за своим путевым хозяйством, проверяет состояние железнодорожного полотна от Лесной до Грицевца, а это десять километров рельсов, которые нужно пройти пешком минимум два раза в неделю. При любой погоде.

– Кстати, погода – самое сложное в нашей работе. Дождь, снег – ты все время на улице. Сейчас, правда, стало легче – мы, в основном, делаем визуальный осмотр. А еще несколько лет назад, до того, как на нашем участке провели капитальный ремонт, рельсы крепились не скобами, а болтами. И каждому болту нужно было поклониться: проверить, затянуть. А таких болтов на моем участке около 80 тысяч было, – рассказывает Виктор Кравчук.

За последние годы, по его словам, на железной дороге изменились и требования:

– Раньше мало обращали внимания на многие мелочи, за которые сейчас очень серьезно спрашивают. Это и порядок в бытовом помещении, и документация, и наличие спецодежды у монтеров пути. Но больше всего ужесточились требования по охране труда. Поэтому я тщательно слежу за работой своей бригады.

Впрочем, отмечает Виктор Кравчук, выросли за эти годы не только требования, но и зарплата. В 90-е, вспоминает путеец, ему приходилось искать подработку, так как на железной дороге платили около 60 долларов в перерасчете. Сегодня он получает больше пятисот долларов в эквиваленте «чистыми».

Урок на всю жизнь

За годы работы на железной дороге Виктор Кравчук повидал всякого. И человека, висящего в петле возле путей, и «бегуна», который бежал по шпалам, пока его не «догнал» поезд. Такие происшествия, говорит мужчина, остаются в памяти, но близко к сердцу он старается их не воспринимать.

Но один случай на железной дороге он запомнил на всю жизнь, хотя никаких серьезных последствий он не имел. Это было, когда Виктор Кравчук только закончил железнодорожный техникум и попал по распределению в Иркутскую область, где его назначили бригадиром пути.

Виктор и его коллеги приступили к работам на пути, будучи уверенными, что ближайшие несколько часов он будет свободен. К тому моменту Виктор уже несколько месяцев работал и успел выучить график движения поездов. И когда они уже «расшили путь» (то есть сняли крепления, которые соединяли рельсы со шпалами), из-за поворота внезапно показался грузовой состав.

Применять какие-либо действия по его остановке было уже поздно.

– Коллеги бросились подальше от поезда, а я стоял и как завороженный смотрел, как колеса скользят по кромке рельса, едва держась за него. Страха не было. Я лишь думал: если вдруг этот незакрепленный рельс выскочит и поезд пойдет под откос, то пусть и я с ним тогда. Состав шел минуты три, а мне казалось, что прошло два часа, – с волнением вспоминает Виктор Кравчук, видно, для него этот вопрос до сих пор болезненный.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Несмотря на то, что он тогда был юн и неопытен, да и в итоге все закончилось благополучно, мужчина до сих пор не может простить себя за то, что проявил такую неосмотрительность и не запросил разрешение на работы у дежурного.

– Я запомнил этот случай на всю жизнь. Я с ужасом думаю о том, какие последствия могли бы быть. С тех пор даже мелочи предпочитаю лишний раз перепроверить. Мне одного раза хватило, чтобы вынести урок и не повторять больше собственных ошибок, – говорит он.

«Боюсь пенсии»

Виктору Кравчуку в августе исполнится 60 лет. Если бы не пенсионная реформа, был бы уже пенсионером. Но пока даже сама мысль о том, чтобы оставить работу и уйти на пенсию, его пугает.

– Новость о том, что продлили пенсионный возраст, меня не испугала. Если честно, боюсь пенсии. Что мне на ней светит, 300 рублей в месяц? Нет, спасибо, я лучше еще поработаю, было бы здоровье, – смеется он.

Впрочем, дело не только в заработке. Виктор Кравчук привык работать и находиться среди людей.

– Есть люди, которые могут просто сидеть на диване и ничего не делать. Я так не могу. Да, и устраивает меня в этой работе все, пусть она и тяжелая. Кто-то скажет, что у машинистов или дежурных по станции тоже работа не из легких. Но я считаю, что именно путейцы на железной дороге главные. И хотя о них редко пишут в газетах, именно на них все держится, – резюмирует он.