СМИ: Разведчик ВВС США перехватил «лайнер Путина» возле Крыма 1 5.08.2018, 11:52

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Cитуация напоминает историю времен «холодной войны».

В пятницу в районе аннексированного Крыма американский воздушный разведчик RC-135 Rivet Joint, по всей видимости, установил слежку за российским самолетом "Судного дня" — специальным президентским радиотехническим бортом Ту-214СР, который, как сообщает производитель, использует "высокозащищенную" связь и зачастую сопровождает самолеты, на которых летает Владимир Путин. Об этом рассказывает Дэвид Ценциотти в своей колонке для The Aviationist со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих передвижение авиации.

Ту-214СР впервые поднялся в небо надо Черным морем 1 августа, и уже через три дня стал объектом мониторинга со стороны американского шпиона, следует из анализа Ценциотти.

"Особенно примечательным является тот факт, что самолет был не одинок в своей миссии, в ходе которой главным образом кружил вокруг Керченского полуострова, — пишет авиационный эксперт. — Фактически, 3 августа российский самолет "Судного дня" был каким-то образом «перехвачен» лайнером ВВС США RC-135V 64-14848, который вылетел с авиабазы «Суда Бей» на острове Крит, пролетел близ Крыма и затем направился к Новороссийску".

Rossiya - Special Flight Squadron 🇷🇺

RA-64527 / #RSD049

Tupolev Tu-214 SR



Russian Government airborne comms relay platform. Airborne from Sochi International Airport... #SRAirband @5472_nde pic.twitter.com/RYJt1lDEEI — SR Airband & Aviation (@Andy007_SR_A) 1 августа 2018 г.

Согласно карте полетов, шпионский путь Rivet Joint пролегал к югу от "петли", которую выделывал Ту-214СР с позывным RSD049.

Интересно, что в это же время поблизости оказался еще один российский спецборт — вылетевший из Сочи Ту-214СУС с позывным RSD117. Этот лайнер, оборудованный узлом связи и специальными техническими средствами, предназначен для перевозки президента России. Именно к нему направился RC-135V после того, как отработал задачу около Керченского полуострова.

По мнению Ценциотти, Ту-214СР действовал в связке с Ту-214СУС, обеспечивая связь между самолетами, наземными станциями и спутниками, как показано на изображении ниже, взятом у "РИА Новости".

Эксперт практически не сомневается, что RC-135V был направлен в этот район специально для наблюдения за российскими машинами. "Трудно поверить, что американский разведчик оказался там случайно", — пишет он, добавив, что ситуация напоминает историю времен "холодной войны".

RC-135 находится в боевом составе ВВС США с конца 70-х годов и является основным самолетом радиоэлектронной разведки. Он используется для борьбы с авиацией и системой противовоздушной обороны противника. RC-135V/W обеспечивает разведку всех средств ПВО, включая истребители-перехватчики и ЗРК, а так же сети авиационной радиосвязи и бортовых радиоэлектронных средств.

С начала аннексии Крыма западные спецслужбы неоднократно обвиняли Москву в чрезмерной милитаризации захваченного полуострова. Американские воздушные разведчики регулярно наблюдают за военной активностью России в регионе.