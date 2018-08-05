Смена власти в Армении: что ждет ОДКБ 1 5.08.2018, 12:08

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Здесь есть разу несколько интриг.

Россия недовольна действиями новых властей Армении в отношении представителей прежних властей, включая генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, пишет газета «Коммерсантъ».

Между тем генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову 2 июля разрешили покинуть Армению, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Такое решение приняла Специальная следственная служба Армении, поскольку штаб-квартира ОДКД находится в Москве и Хачатурову по работе нужно бывать там.

Напомним, Хачатурову предъявлено обвинение в участии в свержении конституционного строя в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года в Ереване, когда Хачатуров был заместителем министра обороны Армении по вооружению. Он отпущен под залог.

По уставу ОДКБ генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими; при этом генсек и члены семьи, проживающие с ним, если не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, отмечает информационное агентство РИА Новости.

Между тем Ереван также предложил членам ОДКБ начать процесс смены генсека организации, в то же время отметив, что этот пост должен остаться за представителем Армении.

О действиях новых властей Армении и о влиянии этих действий на отношения с Россией и на ситуацию с ОДКБ, с («Полит.ру» http://www.polit.ru/article/2018/08/03/armenia2/) поговорил Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Он пояснил, что Москве не нравится, что те представители прежних властей Армении, кто поддерживал с ней активный контакт, арестовываются и отдаются под суд

Юрий Хачатуров

Фото: kremlin.ru

«Армения, конечно, постарается конфликт смягчить. Удастся это или не удастся? Думаю, Россия тоже сейчас не заинтересована в том, чтобы идти с Арменией на столкновение. Поэтому если будут даны соответствующие заверения, то проблема может быть смягчена.

Но не снята. Все равно недоверие российской власти к армянской стороне и внутреннее недовольство армянской стороны тем, что Россия не рассматривает Армению в качестве полностью суверенной страны, будут работать.

Да, сейчас могут договориться и смягчить конфликт – никому не хочется ругаться. Но в чем тут опасность? В том, что дальше любой шаг армянской стороны, который будет направлен на сближение с Западом, пусть даже виртуальное, на символическом уровне, будет вызывать негативную реакцию России. И, соответственно, негативная реакция России будет вызывать раздражение в Армении.

Еще один момент, который следует упомянуть: все стороны понимают, что сейчас в Армении пока переходный период. Армянское общество готовится к досрочным выборам в парламент, и от этих выборов будет многое зависеть. И здесь есть разу несколько интриг.

Первая интрига – будет ли Россия подавать какие-то положительные сигналы в отношении кого-либо из участников политического процесса в Армении? Понятно, что Пашиняна как премьер-министра будут принимать на государственном уровне. Но будут ли в России принимать на каких-то уровнях его оппонентов?

Какой будет позиция армянской общины России? Она на самом деле разнородна, но есть армянские предприниматели, которые работали в свое время достаточно близко с тем же самым Карапетяном. Есть в России его однофамилец, который пытался поддержать Карапетяна в период армянской революции. Вот в этом заключается интрига.

И есть интрига, связанная с тем, что если нынешняя расстановка сил в Армении сохранится и рейтинг Пашиняна не упадет, то партия Пашиняна сможет выиграть выборы. И тогда Пашинян сможет вести себя более резко в отношении России. Сейчас у него нет твердого парламентского большинства: есть ситуативная и очень разношерстная коалиция. И понятно, что это – соглашение на переходный период.

Сейчас Пашинян обладает народной поддержкой, но устойчивость его правительства не безусловна. Если же он выиграет выборы, это будет уже другая история – он будет чувствовать себя значительно более уверенно.

Демонстранты, поддерживающие Пашиняна

Фото: flickr.com

Что же касается истории с ОДКБ, то Россия ведь официально не заявляла, будто она против другого армянского кандидата на пост генсека организации. Армения, в свою очередь, тоже не отказывалась ни от чего. Ну, это понятно: уступить Белоруссии свое место во главе ОКБ значит получить сильнейший удар по престижу. Перед выборами Пашиняну это совсем не нужно.

И хотя должность генсека ОДКБ совсем не такая значимая (в том числе и поэтому Россия согласилась на армянского кандидата), но она престижна. Поэтому Армения, конечно, не будет уступать. Но здесь тоже есть интересный момент.

Действительно, квота пребывания кандидата Армении на посту генсека ОДКБ – до 2020 года. Но, с другой стороны, голосуют за человека. То есть вопрос в том, удастся ли договориться по конкретной кандидатуре. Если сейчас, например, Пашинян предложит кандидата, который устроит Россию, это может стать предметом для договоренности. Потому что Россия, наверное, не хотела бы и кризиса или слишком большого скандала в рамках ОДКБ.

Весь вопрос в том, кого предложит Пашинян. В Армении есть достаточное количество фигур, которые пользуются доверием со стороны России и они необязательно принадлежат ближнему кругу Кочаряна или Саргсяна. Так что сейчас основной сценарий – это договоренность по компромиссной кандидатуре, которая будет представлена Арменией, но будет устраивать Россию», – сказал Алексей Макаркин.