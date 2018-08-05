Как брестчане становились свободными людьми 1 5.08.2018, 12:24

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Магдебургское право – святое дело.

Берестье в 1390 году первым из современных городов Беларуси получило право на самоуправление, так называемое Магдебургское право. Но не все жители города могли пользоваться привилегиями свободных жителей. Одним из условий принятия в сословие горожан было наличие профессии. И, главное, - принесение присяги на верность городу, пишет «Вечерний Брест».

Клятву верности давали в ратуше

О том, как происходила церемония присяги, красноречиво свидетельствует документ, зафиксированный в книгах Брестского магистрата 16 июня 1642 года:

«Того же дня перед магистратом е.к. мил. (его королевской милости. - Авт.) Бреста на обычном судебном месте, в ратуше, лично предстал Сидор Стецевич, мастер кузнечного ремесла, и как вновь прибывший в город е.к. вел. нашего милостивого государя Брест принес присягу на верность городу.

В соответствии с порядком, установленным Магдебургским правом, в присутствии цехмистров слесарей и кузнецов Павла Пачковского, Андрея Бодало, а также в присутствии находившихся в это время в ратуше старших членов цеха Сидор был принят в состав брестских мещан, и как ему лично, так и его потомкам было разрешено пользоваться городскими свободами.

Со своей стороны, Сидор Стецевич в связи с получением городских свобод обязался бесплатно сделать из принадлежащего городу железа железную решетку для каменной ратуши. Это обязательство он выполнил в течение 6 недель, сделал железную решетку и отдал в ратушу. Что записано в книги».

Люди, получившие право именоваться горожанами Берестья, очень ценили эту честь. Так, в своем завещании 8 июля 1642 года брестский каретник Ян Кобылинский особо отмечал: «А поскольку я, проживая в городе Бресте, пользовался городскими льготами и вольностями, в благодарность за это я завещаю городу на ратушный колокол 15 злотых наличными деньгами». Сумму можно оценить по другим распоряжениям каретника: «Брату моему Адаму Кобылинскому завещаю 30 злотых наличными и голубую епанчу. Второму своему брату Станиславу Кобылинскому я завещаю 10 злотых наличными деньгами. Свояченице своей - жене шорника «Мазурке» завещаю 3 злотых, а моей сестре за коляску, которую я не изготовил, мои душеприказчики должны вернуть 4 злотых».

Все вечно под луной

В стародавние времена ремесленнику необходимо быть принятым в цех - профессиональное объединение мастеров одной профессии. И тем, кто не был гражданином города, путь в цеховую организацию был закрыт. Кстати, органы городского самоуправления как раз и рассматривали вопросы хозяйственной жизни, выборные радцы и лавники действовали как члены современного арбитражного суда.

Казалось бы, мелочь, но в 1640 году в магистрате (!) разбирались дела о нарушениях мастерами уставов своих цехов: столяра Станислава Кротофиля, переманившего у коллеги подмастерье, и цехмистра (главы цеха) кузнеца Павла Пацковича, который тайно (дабы избежать положенных отчислений в цеховую казну) выполнил «левый» заказ. Чем не коррупция в реалиях XVII века?

Что касается переманивания клиентов, распространения ложной информации - то этим в средневековой Европе было сложно удивить. Так, в 1626 году берестейский магистрат рассматривал дело ювелира Станислава Радванского, едва прибывшего в Брест и вступившего в цех, но сразу набравшего заказов «от разных людей» больше, чем разрешал устав цеха. А в 1641 году брестский цирюльник (фактически врач) Адам Чемерницкий жаловался в магистрат на коллегу Фольтина Рыдлера за то, что тот отнимал его больных: «И который больной идет ко мне на лечение, то он от меня оных сам отговаривает и сам осматривает. За мой же осмотр говорит ничего не платить, это чиня не раз, желая причинить вред, на чем отнятии различных больных (он) виноват 200 злотых».

В магистрате рассматривались все дела, касающиеся горожан, за исключением государственной измены, чеканки фальшивых монет и подобных общегосударственных преступлений. К примеру, в 1640 году в берестейском магистрате некий Станислав Матисович обвинял мещанку «скорнячку» Ярошовую Кузнецову, которая якобы зачаровала его дочь, а также напустила «чары» на здоровье его жены. Судя по отсутствию обвинительного приговора, в берестейской ратуше «ведьму» не осудили.

Два мэра на один город

Система выборных органов городов, получивших Магдебургское право, была одновременно простой и сложной. Горожане, обладавшие правом вольных горожан, избирали лавников и радцев (рада - двухпалатный представительный орган). Они же предлагали и кандидатуры бурмистров. Но в Берестье в XVII веке сложилась уникальная ситуация. Во-первых, бурмистра утверждал войт города, назначаемый центральной властью. Во-вторых, в городе, исходя из религиозной ситуации, выбирали сразу двух бурмистров (по современному - мэров города), одного от католиков, второго от православных или униатов. При этом, как правило, при выборах присутствовал не только войт, но и вышестоящий чиновник от королевской власти. Неизменным оставалось только одно правило - все избранные депутаты (лавники и радцы), а также бурмистры были обязаны принести присягу на верность городу.

Как пример можно вспомнить выборы членов городского самоуправления 1637 года: «На обычном месте в ратуше в присутствии всей речи посполитой (граждан, обладавших избирательным правом. - Авт.) состоялась генеральная ежегодная сходка в присутствии войта и подкормия пана Казимира Тышкевича. В соответствии с давним обычаем, заняв в положенном порядке свои места, паны бурмистры, радцы, лавники, цехмистры, должностные лица города и все поспольство к юрисдике права магдебургского относящиеся... голосованием старших и младших все единодушно избрали на бурмистерство пана Станислава Бобровского и пана Яроша Сороку, которых войт утвердил. В качестве избранных бурмистров (избранные. - Авт.) принесли присягу согласно магдебургского права. На той же сходке в ратуше в присутствии вельможного пана Казимира - подкомория и войта, - паны бурмистры и радцы, посоветовавшись с поспольством (гражданами города. - Авт.), единогласно и единодушно избрали радцем пана Фольтина Рыдлера, которого утвердил пан войт. Указанный пан Фольтин Рыдлер принес присягу на должность радцы согласно магдебургского права».

Кстати, не всегда выборы бурмистров были безальтернативными. Так, 6 марта 1641 года горожане вначале выбрали четыре кандидата на пост бурмистров, из них двоих войт назначил на должность, эта практика продолжалась в другие годы. Горожане сопротивлялись и незаконным решениям королевской власти. В 1643 году войт города назначил своим заместителем только что прибывшего в город Павла Яголковского. После протеста магистрата Яголковский был вынужден был в присутствии горожан принести присягу в том, что не будет нарушать привилегий и прав города.

Да, присяга городу - святое дело!