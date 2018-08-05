Сенат США обвалил гособлигации России 3 5.08.2018, 12:28

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«Сокрушительные» санкции начинают работать еще до их официального принятия.

Рынок российского госдолга, с апреля уже переживший две крупные распродажи, идет на рецидив, сообщает finanz.ru.

Цены долговых обязательств правительства РФ снова падают на Московской бирже второй день подряд на новостях о том, что в сенат США поступил законопроект, радикально расширяющий санкции против России. Документ, предложенный межпартийной группой, включающей республиканца Джона Маккейна и демократа Боба Мендеса, требует ужесточить ограничения для нефтегазового сектора, проверить РФ на спонсорство международного терроризма, а кроме того - запретить зарубежным инвесторам любые операции с российским госдолгом.

Действующий санкционный режим "не смог заставить Кремль сменить свое поведение", и необходимы "сокрушительные санкции в отношении путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральный процесс США", заявил республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

"Вновь зазвучавшая санкционная риторика усугубила положение российских бумаг", - констатирует аналитик ФК "Уралсиб" Ольга Стерина.

На торгах в пятницу большинство ликвидных выпусков ОФЗ подешевели до минимальных с июня отметок: бумаги 26207 - "любимый" выпуск нерезидентов - упали на 0,18% после снижения на 0,54% накануне, до отметки 102,57% от номинала.

ОФЗ 26217 с погашением в 2021 году едва не установили новый минимум с ноября прошлого года (103,36% от номинала).

Индекс цен облигаций федерального займа RGBI просел на 0,9 пункта за два дня и остановился в шаге от антирекорда за 10 месяцев, до которого ему не хватило всего 0,16 пункта.

Иностранные инвесторы, владеющие облигациями федерального займа на 1,9 трлн рублей и контролирующие почти 29% рынка, начинают рассматривать сценарий санкций против госдолга как базовый, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: об этом свидетельствует резкий сброс бумаг после внесения в "черный список" "Русала".

По данным ЦБ, за апрель-июнь нерезиденты продали госбумаг на 6,7 млрд долларов, или 370 млрд рублей.

Выкупать провал рынка пришлось российским инвесторам за счет пенсионных накоплений населения и, возможно, денег ЦБ, поступивших в санируемые банки, говорит Порывай.

Если законопроект всё же будет принят, последует новая распродажа, отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Хотя, по имеющейся сейчас информации, речь идет о запрете на операции лишь с новыми выпусками ОФЗ, на деле исход нерезидентов может быть тотальным. "Сompliance может не позволить им держать даже старые выпуски", - говорит Порывай.

В этом случае рынку госдолга РФ грозит обвал, прогнозирует Citigroup: доходность 10-летних бумаг с 7,8% подскочит до 11,6% к концу 2019 года.

Это увеличит стоимость займов для Минфина, ударит по бюджету, а распродажа спровоцирует отток капитала, который в конечном итоге ослабит рубль.

"Курс доллара может взлететь к 70-75 рублям, а в моменте на панике может подняться и до 80-90 рублей", - говорит Ткачук.

Напомним, в апреле вывод всего 6% иностранного капитала из ОФЗ (130 млрд рублей) спровоцировал 10-процентный скачок доллара и евро.