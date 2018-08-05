В Минске проходит «День Польши» 4 5.08.2018, 12:37

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Мероприятия посвящены 100-летию восстановления независимости нашими соседями.

В воскресенье возле минской ратуши проходит «День Польши». Цель мероприятия, которое совместно организовали власти белорусской столицы и польские дипломаты, – познакомить минчан и гостей города с культурой и традициями наших западных соседей, которые в этом году отмечают 100-летие восстановления независимости, сообщает belsat.eu.

До самого вечера в Верхнем городе будут работать тематические площадки.

Язык

Как выучить польский язык, расскажут на образовательном ярмарке, который будет работать за концертным залом «Верхний город» со стороны ул. Энгельса. Здесь можно будет познакомиться с различными учебными программами, поучаствовать в языковых играх и конкурсах, а также купить книги польских авторов в переводе на белорусский язык.

Еда

Во дворе отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 8) можно будет поучаствовать в мастер-классах по приготовлению традиционных польских блюд от известных шеф-поваров из Польши. В течение дня фудкорты с польской едой будут также работать вдоль площади Свободы.

Ринга

Любителей спорта ждет популярная спортивная игра ринга, которую придумал поляк Влодзимеж Стшижевский более 50 лет назад. Два игрока или две команды соревнуются с помощью одного или двух резиновых колец на площадке, разделенной сеткой.

Музыка

Фестиваль закончится концертом польских коллективов «Jazz Band Młynarski-Masecki» и «Motion Trio». Первый исполнит свинг, танго и довоенный польский джаз в современных аранжировках, второй – трио аккордеонистов – вызовут эмоции, сравнимые с рок-концертом.