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Министр информации Венесуэлы: Президента атаковали несколько дронов

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  • 5.08.2018, 12:49
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ФОто: reuters

Стали известные новые подробности о покушении на Мадуро.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес официально подтвердил, что во время торжественной церемонии в Каракасе была предпринята попытка убийства президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.

По словам министра, в атаке было задействовано несколько беспилотных аппаратов, начиненных взрывчаткой. В результате взрывов получили ранения семеро военных, участвовавших в церемонии.

Родригес уточнил, что целью покушения было убийство левого лидера Венесуэлы. Он заверил, что никто из руководства страны не пострадал, а президент продолжает исполнять свои обязанности и вскоре выступит с обращением к нации.

Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. На кадрах телевизионной трансляции мероприятия видно, что во время рассказа об экономике страны все присутствующие вдруг резко вскинули головы и посмотрели вверх. Далее телевидение показало военных, которые стояли в парадном строю и бросились врассыпную. После этого трансляция прервалась.

Позже на YouTube-канале Ruptly была опубликована видеозапись с другого ракурса. На ней слышен как минимум один взрыв, после которого сотрудники службы безопасности бросились прикрывать президента пуленепробиваемыми щитами.

В то же время Associated Press со ссылкой на источники в пожарной службе сообщило, что за покушение на Мадуро был принят взрыв бытового газа в доме по соседству.

Это же агентство сообщило, что ответственность за покушение на президента Венесуэлы взяла на себя ранее неизвестная группировка. В сообщении говорится, что для покушения были задействованы два дрона со взрывчаткой, однако они были сбиты, не достигнув своей цели. AP уточняет, что не смогло проверить подлинность этого сообщения.


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