«Превратили аптеку в пивной бар!»2
- Семен Печенко, «Солидарность»
- 5.08.2018, 12:56
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В такие моменты понимаешь, за счет чего улучшилась статистика потребления алкоголя в стране.
Аптека, вечер. Мужчина дождался своей очереди и протягивает в окошко кассы горсть монет: «Две настойки боярышника».
Аптекарь смотрит покупателю в глаза, тот отворачивается.
- Дам только одну. Вы нормы выдачи в одни руки знаете? Превратили аптеку в пивной бар.
Мужчина ворчит в ответ:
- Что я вам - юноша, чтобы два раза бегать? Деньги вам даю? Даю! Так что...
Я не первый раз наблюдаю подобную сцену. В такие моменты понимаешь, за счет чего статистика потребления алкоголя в стране так улучшилась.
***
Операция по освобождению заложницы в заславском банке запомнилась такой сценой. У одного из прилегающих к месту событий дворов было полно людей, которые здесь собрались, не сумев пройти милицейское оцепление. Омоновцы здесь также были: прохаживались неторопливо, смотрели по сторонам.
В этот момент прямо под окнами дома, спрятавшись за куст, пила водку компания. В какой-то момент мужики расслабились и слишком близко подпустили к себе патруль. Но милиционеры не обратили внимания ни на начатую бутылку водки в руках, ни на отборные маты.
Поняв, что милиции сегодня не до них, мужчины перебрались на скамью.
***
Городской рынок. Бабушка стыдливо дает продавщице несколько монет и просит за них «вон тот красивый помидор».
- Здесь у вас на два набирается, - улыбается женщина.
- То дайте три, если можно. Вы же меня знаете. Завтра пенсия, я отдам.
***
Поздняя электричка, долгое остановку. За окнами сплошной стеной воды шумит ливень. В вагон заходят контролеры и почти сразу попадают на безбилетника. Тот сначала тщательно «ищет» билет, а после красноречиво пожимает плечами.
- Вы еще успеете сбегать на станцию по билет, у вас на это есть несколько минут. Или ждите следующий поезд, - посоветовали контролер.
Парень словно послушал их, вышел из вагона. Но на станцию не убежал, а скрылся в тамбуре.
Поезд тронулся, одна из контролерш собралась было в сторону «зайца», но коллега остановила ее:
- Черт с ним, пусть едет. В такой дождь хозяин собаку на двор не выгонит.
***
Ночь, затмение века. Два молодых человека, едва держась на ногах, всматриваются в небо. Один из них пытается сфотографировать красное пятно Луны на телефон. Второй нетерпеливо тянет напарника в сторону:
- Пошли, астроном! Последний магазин закроется, тогда будет тебе полное затмение!
Семен Печенко, «Солидарность»