«Превратили аптеку в пивной бар!» 2 Семен Печенко, «Солидарность»

5.08.2018, 12:56

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иллюстрационное фото

В такие моменты понимаешь, за счет чего улучшилась статистика потребления алкоголя в стране.

Аптека, вечер. Мужчина дождался своей очереди и протягивает в окошко кассы горсть монет: «Две настойки боярышника».

Аптекарь смотрит покупателю в глаза, тот отворачивается.

- Дам только одну. Вы нормы выдачи в одни руки знаете? Превратили аптеку в пивной бар.

Мужчина ворчит в ответ:

- Что я вам - юноша, чтобы два раза бегать? Деньги вам даю? Даю! Так что...

Я не первый раз наблюдаю подобную сцену. В такие моменты понимаешь, за счет чего статистика потребления алкоголя в стране так улучшилась.

***

Операция по освобождению заложницы в заславском банке запомнилась такой сценой. У одного из прилегающих к месту событий дворов было полно людей, которые здесь собрались, не сумев пройти милицейское оцепление. Омоновцы здесь также были: прохаживались неторопливо, смотрели по сторонам.

В этот момент прямо под окнами дома, спрятавшись за куст, пила водку компания. В какой-то момент мужики расслабились и слишком близко подпустили к себе патруль. Но милиционеры не обратили внимания ни на начатую бутылку водки в руках, ни на отборные маты.

Поняв, что милиции сегодня не до них, мужчины перебрались на скамью.

***

Городской рынок. Бабушка стыдливо дает продавщице несколько монет и просит за них «вон тот красивый помидор».

- Здесь у вас на два набирается, - улыбается женщина.

- То дайте три, если можно. Вы же меня знаете. Завтра пенсия, я отдам.

***

Поздняя электричка, долгое остановку. За окнами сплошной стеной воды шумит ливень. В вагон заходят контролеры и почти сразу попадают на безбилетника. Тот сначала тщательно «ищет» билет, а после красноречиво пожимает плечами.

- Вы еще успеете сбегать на станцию по билет, у вас на это есть несколько минут. Или ждите следующий поезд, - посоветовали контролер.

Парень словно послушал их, вышел из вагона. Но на станцию не убежал, а скрылся в тамбуре.

Поезд тронулся, одна из контролерш собралась было в сторону «зайца», но коллега остановила ее:

- Черт с ним, пусть едет. В такой дождь хозяин собаку на двор не выгонит.

***

Ночь, затмение века. Два молодых человека, едва держась на ногах, всматриваются в небо. Один из них пытается сфотографировать красное пятно Луны на телефон. Второй нетерпеливо тянет напарника в сторону:

- Пошли, астроном! Последний магазин закроется, тогда будет тебе полное затмение!

Семен Печенко, «Солидарность»