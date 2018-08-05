Полезные советы: что лучше всего делать в жару 5.08.2018, 12:59

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Оказывается, что пить ледяные напитки не стоит.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что загар вредит здоровью, а в жару нужно больше пить воды и отказаться от алкоголя. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Многие люди считают, что загар - это признак здорового и красивого тела. Но на самом деле он никоим образом не способствует здоровью", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз при выходе на улицу, а не только, когда загораете.

"Если вы забыли о защите от солнца и все-таки перестарались - наиболее вероятно, что ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться от боли, не используйте сметану или средства на жирной основе", - сказала Супрун.

Она добавила, что ледяной напиток в жару - не лучший способ утолить жажду, поскольку не способствует охлаждению тела.

"В жару стоит отказаться от алкоголя. В жаркую погоду мы теряем воду, а алкоголь это усиливает и никоим образом не освежает", - уточнила Супрун.

Она советует больше пить воды. "Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно позаботьтесь о воде. Время от времени уместно смачивать лицо, шею, локтевые сгибы и под коленями", - отметила чиновник.

Супрун напомнила, что в случае планирования отдыха с детьми, нужно помнить, что они гораздо более чувствительны к жаре. Поэтому выбор правильной одежды для малыша и надежную защиту от солнца - очень важно.

"Не оставляйте детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра. В жару это очень опасно для жизни. Если вы выбрали отдых дома - вспомните правила пользования кондиционером", - добавила Супрун.

16 июня 2018 года Супрун рекомендовала во время жары украинцам отказаться от сладких и холодных напитков, они способствуют развитию кариеса и "кормят" пустыми калориями".