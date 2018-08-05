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Скрепа разболталась

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  • 5.08.2018, 13:11
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В российском обществе зреют опасные для Кремля умонастроения.

Зафиксированный Левада-центром очевидный и быстрый сдвиг в массовых умонастроениях, видимо, связан с несколькими факторами. Здесь и снижение накала антизападной пропаганды, и эффект мундиаля, когда россияне воочию увидели, что приехавшие к нам в большом количестве иностранные болельщики – обычные люди, к тому же хорошо относящиеся к России, передает телеграм-канал «Незыгарь».

Но главное, конечно, в общей смене повестки. Эйфория от внешнеполитических триумфов (Крым, Сирия) под влиянием суровой социально-экономической реальности давно стала сменяться растерянностью и раздражением, а недавние решения правительства о повышении пенсионного возраста и НДС вызвали уже качественную смену массовых установок в отношении того, что происходит в стране. По опросам того же Левада-центра, если в апреле 60% россиян считали, что страна идет в правильном направлении, и лишь 26% придерживались противоположного мнения, то в июне-июле эти доли почти сравнялись. Тогда же значительно снизились рейтинги правительства, Госдумы, премьера Дмитрия Медведева и даже тефлонового президента Владимира Путина.

Такого рода поворот не мог не породить сомнений в оправданности конфронтационной линии на международной арене, которая обходится совсем не дешево. Россияне, конечно, не вернулись к восприятию Запада как ориентира в движении вперед, что было характерно для 90-х и начала нулевых, но и противопоставление России западному миру уже кажется контрпродуктивным. Так или иначе, одна из основных скреп старательно формировавшегося сверху традиционалистского мировосприятия, каковой несомненно является антизападничество, не то чтобы разрушилась, но изрядно разболталась.


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