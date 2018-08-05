Каллаур подтвердил «драконовские меры» по борьбе с долларом в Беларуси 7 5.08.2018, 13:18

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Павел Каллаур

Фото: bdg.by

Обращение валюты будет ограничено.

Правительство планирует ограничить эмиссию корпоративных облигаций в валюте, в том числе облигаций банков. Об этом в интервью газете «Республика» сообщил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур.

«Выработана согласованная с Министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан правительством», — сказал Каллаур.

В последнее время все больше компаний стали выпускать корпоративные облигации в валюте. Ставки по ним колеблются в пределах 6−8% годовых. Это гораздо больше, чем ставки по банковским депозитам (до 1,5%). Предприятия, нуждающиеся в заимствованиях, увидели в облигациях возможность привлечь у населения финансовые ресурсы на длительный срок и по относительно невысокой стоимости.

По неофициальной информации, на первом этапе будет запрещен выпуск валютных корпоративных облигаций на внутреннем рынке, но у государства останется право эмитировать облигации в инвалюте. В последующем в рамках политики дедолларизации планируется, что и государство откажется от выпусков валютных облигаций на внутреннем рынке.

Бизнес сможет размещать валютные облигаций только на внешнем рынке, а на внутреннем рынке свои долговые бумаги предприятия должны будут номинировать исключительно в белорусских рублях.