Фотофакт: В Бресте показали сильнодействующее средство против «зеленых человечков»3
- 5.08.2018, 13:52
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Активисты разместили новые стрит-арт инсталляции на улицах города
Новая стрит арт-инсталляция появилась в центре Бреста, сообщил Charter97.org читатель.
«Инсталляции говорит об опасности российской оккупации для независимости Беларуси. Самое малое что может сделать каждый из нас, чтобы этого избежать, - пользоваться родным языком. Ведь родной язык защищает границы государства лучше оружие», - прокомментировали читатели, приславшие фото.