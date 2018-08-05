Фотофакт: Белорусская фирма на основании декрета Лукашенко «узаконила» крепостное право 5.08.2018, 14:19

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Документ называется «Соборное Уложение для крепостных ИТ-тренеров».

В пятницу один из тренеров ИТ-академии «БелХард» Вадим Станкевич выложил в Facebook фото документа, который назвал «Соборным Уложением для крепостных ИТ-тренеров». На нем нет печатей и подписей, и компания не подтверждает существование этой бумаги. Если допустить, что документ не является розыгрышем юристов, то он наглядно иллюстрирует, как можно попробовать воспользоваться положением о Non-Compete, закрепленным Декретом N8, в ущерб сотрудникам. Сайт dev.by приводит пост Вадима «о перекосах» в сокращении, с комментарием представителя академии и юриста.

В своем посте Вадим Станкевич написал, что на днях он нашел на столе в учебном центре, где преподает, документ под названием «Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации». Печатей и подписей бумага не содержит, в качестве Нанимателя в ней указан ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения», это название юридического лица ИТ-академии «БелХард».

Источник: dev.by

По мнению Вадима, составители документа намерены воспользоваться двумя возможностями, закрепленными Декретом N8: 1) правом на вступление в ПВТ для образовательных центров, 2) положением о неконкуренции, которое могут применить при составлении договора с сотрудником компании-резиденты ПВТ.

Станкевич обращает внимание на самые неоднозначные фрагменты документа.

1. «Работник намеренно соглашается, что вся документация […] в том числе программы обучения, методические, учебные материалы […] являются исключительной собственностью нанимателя, несмотря на то, кто фактически их подготовил».

— В чем особая прелесть, — комментирует Вадим. — Собственно, в том, что все готовит тренер, который получает по договору подряда оплату по часам за лекции или практические занятия, или процент от общей выручки за группу.

2. «Я обязуюсь […] без письменного уведомления за месяц […] не участвовать в деятельности третьих лиц, занимающихся ведением образовательной деятельности […] и проведении мероприятий».

— А это значит, — делает вывод Станкевич, — сходил на курсы в конкурирующий учебный центр — нарушил. Пришел на конференцию подтянуть знания в предметной области — нарушил. Провел свой митап — нарушил.

3. В наказание «в каждом случае нарушения […] работник выплачивает штраф в размере не менее 1000 (тысячи) базовых величин […] если сумма убытков превышает указанную сумму […] работник должен полностью компенсировать убытки».

— Сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля. То есть минимальный штраф — это 24500 рублей, или чуть больше 12 тысяч долларов, — подсчитывает Вадим Станкевич. И отмечает, что штраф «может вас настигнуть не только пока вы работаете с ИТ-академия «БелХард», но и много лет спустя: «ограничения будут применимы […] и по окончанию работы работника у нанимателя в течение 5 лет».

4. «В случае аннулирования договора […] вне зависимости от причин аннулирования […] или в любое другое время по требованию нанимателя […] работник передает всю вышеуказанную информацию».

Источник: dev.by

— К счастью, ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» сейчас не является резидентом ПВТ, — пишет Вадим Станкевич, — и это соглашение может представлять интерес разве что для инспекции Минтруда или для антимонопольного расследования МАРТа. Но скоро ситуация может поменяться, и тогда мы увидим в действии, насколько плохо работают инструменты из сферы продуктовой разработки в образовании. Потому что приведенный кейс — это примерно как соглашение с Habrahabr не публиковать свои статьи в течение 5 лет, например, на vc.ru или Rusbase, и более того, не читать их нигде без разрешения площадки, под угрозой космического штрафа. Ну, то есть, совсем из другой оперы, чем «не утащить с собой наработанный за десять лет код».

dev.by также обратился за комментарием в ИТ-академию «БелХард». Заместитель генерального директора по развитию ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» Виталий Бородин отметил, что знает о существовании поста, «написанного одним из тренеров, с которым сотрудничает ИТ-академия».

Источник: dev.by

— И это все, что я пока могу вам сказать. Я не знаю, каким образом к нему попала эта бумага, претендующая на статус документа, потому на ней нет ничьей подписи, — а значит, это может быть что угодно.

Чтобы «не сводить все к болтовне, которая развелась в Facebook», он предложил dev.by прислать вопросы, на которые обещал дать ответ. Мы опубликуем его, как только получим.

Специалист юридической фирмы Arzinger & Partners Михаил Ходосевич отметил в комментарии dev.by, что этот документ говорит о том, что «правовая культура использования институтов «английского права» и вообще грамотного составления документов в Беларуси пока не сформировалась».

Как отмечает Михаил, «в глаза сразу бросаются следующие моменты»:

1. «Методические, учебные материалы являются исключительной собственностью нанимателя, несмотря на то, кто их фактически подготовил» — такой пространной формулировки явно недостаточно, чтобы права на все материалы, которые подготовил непосредственно работник, перешли к нанимателю. Переход прав на результаты интеллектуальной деятельности работника должен как-то оформляться: либо это будет служебное задание, положения о которых прописываются в трудовом договоре и локальных актах организации, либо авторский договор с работником и т.д. Здесь же не указано, ни что именно передается, ни как передается, ни на каком основании.

2. Огромный размер штрафа за нарушение работником соглашения. Поскольку в этом случае соглашение заключается не с другой компанией, а с физическим лицом, при возникновении спора суд с большой вероятностью уменьшит размер штрафа как несоразмерный последствиям (а наниматель вряд ли докажет, что действия работника нанесли настолько большие убытки).

3. Элементы соглашения о «неконкуренции» и о «непереманивании». Оставляя в стороне вопрос, могут ли заключать такие соглашения нерезиденты ПВТ, необходимо обратить внимание на существенные условия такого соглашения по белорусскому праву: соглашение о неконкуренции может заключаться только а) с выплатой работнику установленной компенсации за принятие на себя обязательства (о ней здесь ни слова); б) срок такого обязательства работника не может превышать 1 год с момента расторжения трудового договора (а здесь говорится о сроке в 5 лет). Кроме того, в соглашении должны быть определены территориальные границы этого обязательства, которые здесь не указаны. Да и сфера деятельности, где работника хотят ограничить, очень расплывчата («обучающая деятельность и организация/проведение мероприятий»), и явно недостаточна в понимании Декрета №8.

Как итог, юридическая сила указанных в документе положений о «неконкуренции» и о «непереманивании» под вопросом. В любом случае, при составлении подобных документов белорусскому бизнесу на первых порах необходимо четко проверять соответствие каждого положения законодательству Беларуси, по крайней мере, пока не наработается соответствующая практика.

Заместитель генерального директора по развитию ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» Виталий Бородин прислал в редакцию dev.by информационное письмо.

В нем указывается, что «по результатам проведенной проверки ни с одним из тренеров ИТ-академии «БелХард», включая Вадима Станкевича, никаких документов, ограничивающих их в правах автора или каких-либо иных правах на интеллектуальную собственность, право преподавания, проведение семинаров, митапов , хакатонов, участие в каких-либо подобных мероприятиях подписано не было. Более того, такой вопрос даже не рассматривался.

Единственный документ, который подписывается с каждым тренером — договор на оказание услуг, определяющих форму и условия сотрудничества ИТ-академии и тренера, подчеркивается в письме.

Также в письме говорится, что академия не только не препятствует, но и поощряет участие тренеров в публичных мероприятиях.

В ответ на уточняющие вопросы dev.by Виталий Бородин отметил, что штатных юристов в ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» нет, а происхождение документа выясняется.