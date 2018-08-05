Назван особенно полезный для организма слабоалкогольный напиток 5.08.2018, 14:03

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Секрет – в его природном химическом составе.

Вещество ресвератрол, которое содержится в кожуре винограда и красном вине, может предотвратить развитие рака.

К такому выводу пришли исследователи Ракового центра Университета Колорадо, передает hronika.info.

По мнению одного из авторов Роберта Склафани, алкоголь повреждает раковые клетки, а ресвератрол их убивает.

"Ресвератрол выбирает наиболее поврежденные клетки – те, что с наибольшей степенью вероятности вызовут рак, - а затем убивает их. Таким образом, он уменьшает степень возможности заболеть раком", - отметил ученый.

Кроме красного вина и кожуры винограда, вещество также содержится в клюкве, малине и арахисе.