«Я тебя научу, как нужно красть у президента Путина» 5.08.2018, 13:20

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов – о коррупции в России.

«Я думал, что меня в нашей стране мало что может удивить, но, видимо, что-то еще может», – заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и рассказал любопытную историю.

― Настоящая коррупция – это когда ваша безопасность вас обкрадывает. Я имею в виду, Федеральная служба охраны обкрадывает президента Российской Федерации. Просто на этой неделе было предъявлено обвинение, насколько я понимаю, как сообщают коллеги из «Росбалта», генерал-майору Федеральной службы охраны Игорю Васильеву за то, что при реконструкции главной резиденции Владимира Путина, президента Российской Федерации было украдено около полутора миллиардов рублей – у президента!

ФСО! Генерал-майор! Охренеть! То есть я думал, что меня в нашей стране мало что может удивить, но, видимо, что-то еще может.

Причем, Сережа, сейчас я тебя научу, как это нужно красть у президента Путина.

― Ну, давай! Я даже запишу.

― Запиши. Конспектируйте. Все конспектируйте. Итак, была объявлена реконструкция Огарева. Ну, самое, понимаешь… Огарево. Но ты понимаешь, что реконструкция огромного объекта – это въезд огромного количества грузовиков с щебнем, с бетоном, с песком, пятое-десятое… Но, Сережа, просто так, Сережа, заехать грузовик на территорию строящегося объекта не может, потому что это ФСО, это режим. Поэтому машины тормозились, осматривались по два часа специальной аппаратурой. Потому что в щебне могут завести жучки, взрывчатку, яды, я не знаю что…

Каждый грузовик тормозился на въезде и очень долго изучался. При этом шоферы не имели права въехать на территорию. За руль садился шофер с допуском, въезжал на территорию. А поскольку тем шоферам, которые по территории, им неважно, сколько ездок, понимаешь, да? Это от ездок, а это от времени. В общем, всё это сильно затягивалось. Вот сильно затягивалось. Планы срывались.

И тогда генерал Игорь Васильев – он руководитель строительно-инженерных чего-то там внутри Федеральной службы охраны – написал в Минтруда, по-моему, письмо, что, поскольку эти водители вынуждены перерабатывать, и все вынуждены перерабатывать, чтобы соблюдать сроки – внимание! – что надо сделать? Что, Сережа, надо сделать?

― Дополнительно финансировать.

― Применить коэффициенты. Конечно! Применить коэффициенты, потому что всё затягивается и водители работают ночью, в субботу, в воскресенье. Они ждут, пока проверят автомобили.

В результате, насколько я понимаю, то ли Минтруд, то ли Минтранс, я уже не помню кто, в общем, правительство, принимает решение о выделении 1 миллиард 200 на применение этих коэффициентов. Понятно, что никакие рабочие на хрен ничего не получали. И вот эти деньги… Просто и со вкусом! Никого не обидели, честное слово, на строительстве резиденции. Просто искусственно затормозили, записали на переработку, получили деньги – распилили.

― Это классика, но на таком уровне.

― Но это на уровне резиденции президента и генерал-майор ФСО… Вроде бы позавчера предъявили обвинение. Ну, «Росбалт» от этом пишет. Я вообще не пониманию! Вот страх божий потеряли, что называется. Просто совсем уже всё… А вы говорите, там на Крымском мосту чего-то украли. На резиденции президента генерал-майор ФСО…