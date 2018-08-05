У Кремля закончились повестки Телеграм-канал «Запретное мнение»

5.08.2018, 14:31

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Шулер полностью исчерпал свой мошеннический арсенал.

Кремль не смог найти ни одной повестки, которая смогла бы затмить повышение пенсионного возраста и тем самым снизить градус общественного накала.

Позитивных повесток не существует в принципе - эффект Чемпионата Мира был исчерпан в течении 2 недель после финального свистка, а новых побед и мероприятий подобного уровня в осязаемой перспективе не предвидится.

От побед же на мировой арене абсолютное большинство вменяемых людей уже банально тошнит.

Негативных повесток режим Путина банально боится, ибо не может быть уверен, как они могут сказаться на настроении населения. И в этом он прав: на темы "что там у хохлов" и "проклятая Европка" народ ответит "причем здесь вообще они? Вы нам за пенсию поясните!"

А в ответ: тишина... Крыть нечем. Шулер полностью исчерпал свой мошеннический арсенал.

Режим Путина забыл один важный, можно даже сказать, ключевой момент. "Индивид позитивно смотрит на коллективные успехи, пока все относительно хорошо у него самого".

А когда отжимают (причем самым наглым и бесцеремонным способом) пенсию, повышают НДС, да и вообще ведут себя, прямо скажем, надменно - тут уже не до "скрепок" православных и уж тем более не до особого пути развития.

Как мы и писали пару месяцев назад: летние карателтные реформы - это не пресловутые права человека, на которые 78% населения плевать с высокой колокольни. Это удар по качеству жизни, причем весьма ощутимый.

А уж что-что, но инстинкт самосохранения не смогли искоренить ни Совковая власть Сталина, ни постСовкавая власть Путина.

Телеграм-канал «Запретное мнение»