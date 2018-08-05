«Работала продавцом, а было столько амбиций!» 5.08.2018, 14:43

Мотивирующие истории абитуриентов, которым однажды не хватило баллов.

Вступительная кампания-2018 заканчивается. Не всем повезло. Но отчаиваться не стоит. Для тех, кто так и не стал студентом, TUT.BY собрал несколько мотивирующих историй от абитуриентов, которые пробовали поступать годами, — о том, что никогда нельзя сдаваться.

«У меня было столько амбиций. В магазине видела себя заведующей, а работала продавцом»

Путь к вузу своей мечты, точнее, даже вузам у гомельчанки Екатерины растянулся на долгих 10 лет. Но сегодня она с улыбкой вспоминает о своих неудачных поступлениях. Говорит, если бы не они — не было бы у нее ни диплома британского вуза, ни высокооплачиваемой работы, ни дома в пригороде Лондона.

В 1997 году Катя закончила в Гомеле школу и отправилась покорять столицу — для поступления выбрала лингвистический университет. Мечтала стать переводчиком.

— Я была уверена, что поступлю и ... пролетела. Но даже тогда я не сдалась — подала апелляцию, считала, что уровень моих знаний на экзамене оценили не правильно. Но комиссия никаких нарушений не усмотрела и я отправилась восвояси. В Гомеле отнесла документы в училище торговли. Не сидеть же дома без дела год.

Следующим летом Екатерина снова сдавала иностранный. На этот раз в Минск не поехала. Решила поступать в Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. И снова не нашла себя в списках студентов. Закончила училище и пошла работать в магазин.

— У меня были такие амбиции! В этом магазине я видела себя как минимум заведующей, а приходилось быть простым продавцом. Вскоре ушла. Точнее, не ушла, а уехала в Германию работать няней.

Через год Екатерина вернулась домой. Денег за границей особо не заработала, зато подтянула язык.

Катя устроилась на крупное предприятие в отдел снабжения. В какой-то момент даже решила, что будет строить там карьеру. И как-то совсем налегке пошла и поступила на заочное отделение в БелГУТ на специальность «Экономика на железнодорожном транспорте». Параллельно закончила двухгодичные курсы повышения квалификации по специальности «Переводчик-референт английского языка».

— К тому времени я, наконец-то определилась со своими планами — хочу работать и жить за границей. Не замуж за границу хочу. А сама всего достичь. В это не верила даже моя мама. Я и сама понимала, что нужно улучшить уровень английского. Стала мониторить интернет и нашла — курсы. В Англии. Меня ничего не держало. Деньги на учебу были. Ну я и уехала.

Конечно, учеба в Лондоне удовольствие не из дешевых. Приходилось крутиться как белка в колесе. Днем Екатерина училась. Вечером работала официанткой.

— Больше года я учила английский, право, работала и отказывала себе во всем. Это было очень сложное время. Но у меня была цель — успешно сдать экзамены и поступить в Университет Рединга.

И Екатерина ее достигла. Отучилась три года, затем окончила магистратуру в University Сollege London по корпоративному праву, нашла работу в крупной международной фармацевтической компании, вышла замуж, родила сына.

— Хочу сказать всем, кто сомневается в своих возможностях. Не слушайте никого и не сомневайтесь. Просто работайте, трудитесь, думайте только о своей цели. Рано или поздно вы к ней придете.

«На третий раз появился азарт, желание поступить во что бы то ни стало»

Гомельчанка Светлана Кохан с детства мечтала стать врачом. С десятого класса готовилась к поступлению в медицинский университет, но путь к мечте затянулся на несколько лет.

В школе Света была почти отличницей. Но в 10-м классе случились непредвиденные обстоятельства — встретила большую любовь и будущего супруга — Александра. И к всеобщему шоку учителей и родителей... забеременела. Казалось бы, на дальнейшем образовании можно ставить крест.

— В 11-й класс меня беременную не пустили. Пришлось идти в вечернюю школу. Ходила до самых родов, в таком возрасте все как-то легче. В октябре родила сына, через два года получила аттестат и стала готовиться к поступлению в мединститут.

Мама Светланы всячески поддерживала дочь не только словом, но и делом — оформила декретный отпуск и смотрела внука.

— Я не была уверена в своих знаниях, сомневалась. Сдала экзамены и мне не хватило всего двух баллов. Пойти на платное обучение возможности тогда не было.

Светлана не унывала — отправилась на подготовительное отделение. Год отучилась и... снова не прошла по конкурсу, на этот раз не дотянула всего полбалла.

— Очень расстроилась, плакала. Но поддержали родные. Снова пошла на подготовительные куры, а вдруг не доучила? Кстати, на подготовительном отделении учились те, кто поступал и по 5 и по 7 раз. И никто над этими людьми не подтрунивал. Все понимали — конкурс огромный, людям просто не повезло.

— Не возникло мысли бросить?

— Не то что не возникло. А наоборот — появился азарт, желание поступить во что бы то ни стало. Это превращалось уже в идею фикс, — улыбается Света.

Когда она не поступила в третий раз, решила отдать документы в медучилище. Отучилась на медсестру — и на следующий год снова отправилась штурмовать вуз. И снова безрезультатно.

— После четвертого раза, признаюсь, начала паниковать, самооценка ужасно страдала. Решила, останусь еще на год в медучилище, отучусь на фельдшера-акушера и пойду работать. Но когда подошло время очередных экзаменов в институте, муж и мама сказали — ты столько к этому шла, попробуй. Тогда я решила, что это будет последний раз. Если не поступлю — значит не судьба.

Мама Светланы, чтобы не мешать дочери готовиться, даже забрала внука и уехала к родственникам в Тулу.

— Я сдала экзамены, и мы с мужем на машине отправились забирать маму и сына. Только выехали и уже на следующей улице попали в аварию. Мне досталось больше всех — ушибы, ссадины. Ну и машина вся всмятку, восстановлению не подлежит. Муж разбирался с ГАИ, а меня скорая завезла в травмпункт, нужно было зашивать. Хорошо помню свое состояние. Не было даже сил плакать. А в голове только один вопрос: «Почему мне так не везет?». В Тулу мы, конечно, не поехали. Добрались домой, только входим в прихожую — телефонный звонок. Поднимаю трубку, а там: «Поздравляем, Вы зачислены на бюджет на факультет „Лечебное дело“!». И тут меня прорвало. Я целый час рыдала. Муж даже испугался.

Светлана успешно отучилась, закончила интернатуру, сейчас находится в декретном отпуске, но уже очень скоро выйдет на свою любимую работу. Работает Светлана в детской городской поликлинике врачом-педиатром.