Заключенного Лулу выдвинули в президенты 5.08.2018, 14:54

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: procesotv

Однако он вряд ли будет участвовать в выборах.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находящийся в тюрьме, выдвинут кандидатом в президенты от Партии трудящихся. По местному времени вечером в субботу, 4 августа, об этом решении объявила председатель партии Глейзи Хоффман, сообщает dw.com.

72-летний Лула да Силва, обвиненный в коррупции, в апреле 2018 года был приговорен к 12-летнему тюремному сроку. Сам экс-президент и Партия трудящихся заявили о политическом характере процесса, чья цель - предотвратить возвращение партии во власть. В настоящий момент вердикт рассматривает Верховный суд страны, в чьей компетенции отменить приговор. Однако даже в этом случае маловероятно, что политика официально допустят до выборов.

Представитель Партии трудящихся Паулу Пимента заявил, что еще "никогда бразильцы так сильно не полагались на Лулу". "Лула должен выйти на свободу. У партии нет плана "Б" в вопросе кандидатуры", - добавил Пимента.

Согласно бразильским законам, из-за судебного приговора Лула да Силва не может баллотироваться на выборах. Однако законом предусмотрен запрос на "исключительный случай". Соответствующее решение должен вынести Верховный избирательный суд. Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с 2003 по 2011 годы. Президентские выборы в Бразилии должны пройти в октябре этого года.