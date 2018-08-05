В российских городах проходят митинги против повышения пенсионного возраста 2 5.08.2018, 15:15

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Их организаторы настаивают на отмене «реформы».

Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в различных российских городах.

На них приходит от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В свою очередь каких-либо акций в поддержку инициативы властей не наблюдается. Сейчас они уже не могут пользоваться такими методами, поскольку в стране обрушивается устоявшаяся социально-экономическая ситуация, — сказал «Эху Москвы» политолог Алексей Малашенко. Сомнительно, что у кого-то бы получилось собрать людей на такое мероприятие, считает эксперт.

Согласованный митинг проведут в Калининграде сторонники политика Алексея Навального. По их словам, ранее они не могли выразить свой протест на улице из-за ограничений на проведение массовых акций, которые накладывали правила проведения Чемпионата мира по футболу. По словам организаторов акции, «власти приняли чудовищный законопроект, который отнимет возможность дожить до пенсии у миллионов россиян».

С аналогичными лозунгами на митинг выйдут в подмосковном городе Жуковский. Его инициатором стало местное отделение партии «Справедливая Россия», которое призывает прийти и сказать свое решительное «нет» планам правительства по повышению пенсионного возраста. Администрация Жуковского разрешила провести эту акцию.

Согласовать митинг против пенсионной реформы удалось и в Междуреченске. В городе призвали проснуться пораньше и уже с 8 утра заявить властям о своих требованиях.