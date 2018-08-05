Денег нет, но вы держитесь: правдивый рассказ о жизни на Донбассе 5.08.2018, 15:49

Оккупанты решили провести «оптимизацию» угольных предприятий.

Последние дни июля-начала августа на оккупированной территории Донецкой области прошли под девизом "Денег нет, но вы держитесь!".

Как сообщает apostrophe.ua, об этом в своей колонке на eprostir.org пишет Надежда Донецкая.

По ее словам, в начале недели жителей города "обрадовали" новостью об отмене сразу десяти пригородных поездов "с целью уменьшения эксплуатационных расходов".

Кроме того, стало известно о закрытии предприятия "Механик", которое обанкротилось. В связи с этим люди потеряли рабочие места и возможность получить зарплату, которую не выплачивали уже полгода.

Также оккупанты решили провести "оптимизацию" угольных предприятий и объединить их все в одно - "Макуголь", сократив количество работников.

"Аппетиты "власти" растут, а денег на всех не хватает. Нет их, видимо, и у Россиюшки. На этой неделе население массово жаловалось, что она наводнила анклав денежными купюрами, давно пришедшими в негодность. Кроме того, из оборота почти исчезли крупные купюры - номиналом от 1000 оккупационных рублей", - отметила Донецкая.

Она добавила, что, согласно заявлениям оккупантов, 50% всей продукции, ввезенной на контролируемую боевиками "ДНР" территорию, - это фальсификат.

"И не удивительно. Так ведь сама "ДНР" - это фальсификат республики, так что все логично: фальсифицированную продукцию везут в фальсифицированное "государство". Мало того, что везут, ее изготовляют здесь", - подытожила блогер.