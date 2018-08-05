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1,5 тысячи паломников из Беларуси ждут на встречах с Папой Франциском в Литве

  • 5.08.2018, 15:58

В сентябре Папа встретится с молодежью на площади перед вильнюсским кафедральным собором.

3 августа католический архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вместе с ксендзом Михалом Бубеном, ответственным за организацию паломничеств на встрече с Папой Франциском во время его визита в Литву, посетили литовское посольство в Минске, сообщает krynica.info.

В ходе встречи обсуждались технические вопросы участия белорусских паломников в мероприятиях, запланированных во время литовской части визита понтифика в страны Балтии.

В Литве Папа 22 сентября встретится с молодежью на площади перед вильнюсским кафедральным собором, а на следующий день возглавит Святую Мессу в Каунасе.

Как сообщил о. Михаил Бубен, на сегодня не менее 1,5 тыс. паломников из Беларуси записались в организованные при приходах группы, которые примут участие в этих мероприятиях.


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