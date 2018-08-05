В Минске простились с Александром Куллинковичем 2 5.08.2018, 16:14

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Фото: nn.by

Проститься с известным музыкантом пришло очень много людей.

В крематории Северного кладбища Минска простились с известным музыкантом , лидером группы Neuro Dubel Александром Куллинковичем, пишет nn.by.

Проститься с музыкантом пришло много людей — очередь стояла даже на улице. Во время церемонии включили музыку Neuro Dubel.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера 46-летний музыкант скончался в реанимации одной из минских больниц.