В Минске простились с Александром Куллинковичем

В Минске простились с Александром Куллинковичем2
- 5.08.2018, 16:14
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Проститься с известным музыкантом пришло очень много людей.
В крематории Северного кладбища Минска простились с известным музыкантом , лидером группы Neuro Dubel Александром Куллинковичем, пишет nn.by.
Проститься с музыкантом пришло много людей — очередь стояла даже на улице. Во время церемонии включили музыку Neuro Dubel.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера 46-летний музыкант скончался в реанимации одной из минских больниц.