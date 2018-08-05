По улицам Варшавы проехал «Повстанческий велопробег» 1 5.08.2018, 16:25

Фото: PAP/Tomasz Gzell

Маршрут пролегал по местам, связанным с героями 74-ой годовщины Варшавского восстания.

По улицам Варшавы проехал «Повстанческий велопробег». Мероприятие состоялось в рамках празднования 74-й годовщины Варшавского восстания, передает «Радио Польша».

По словам одного из организаторов памятного велопробега Ярослава Малиняка, маршрут пролегал по местам, связанным с героями 74-ой годовщины Варшавского восстания – Казимежом «Брадлем» Леским, а также батальонами «Милош» и «Ручай».

«Маршрут пролегал через Площадь трех крестов, где раньше находился Институт слепых и глухонемых. В определенный момент глухонемые бойцы были приняты в батальон «Милош». В трассу велопробега был также включен Х Лицей им. Королевы Ядвиги, где был Дом немецкого солдата, который 3 августа был взят импровизированным отрядом лейтенанта «Брадля». Последним пунктом стал следственный изолятор на улице Раковецкой, где «Брадль» просидел в заключении 10 лет. Этот пункт был добавлен, чтобы напомнить о преследованиях солдат Армии Крайовой после войны», - отметил Ярослав Малиняка.

В общей сложности участники «Повстанческого велопробега» проехали 12 км по улицам Варшавы.