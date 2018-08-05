«Пора бы уже признать, что у советско-колхозного стиля управления будущего нет» 10 5.08.2018, 16:34

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Фото: 4tochki.ru

После 15 лет бюджетных вливаний состояние бобруйской «Белшины» плачевное.

Вице-премьер Владимир Семашко провел на ОАО «Белшина» совещание и обсудил «пути выхода» компании из сложной финансовой ситуации, пишет пишет «Салідарнасць».

В условиях снижения рентабельности продаж и высокой закредитованности компания приступает к реализации второй очереди инвестпроекта «Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха». В связи с этим «Белшина» испытывает сложности в поддержке своих сельскохозяйственных и социальных объектов.

Владимир Семашко дал ряд поручений как руководству «Белшины», так и другим присутствующим руководителям. Работа шинного комбината по-прежнему будет находиться под правительственным контролем.

Как уже «спасали» «Белшину»

В 2006 году Лукашенко, общаясь с коллективом «Белшины» заявил: «Радуюсь, что когда-то мы не пошли на продажу этого предприятия. Как бы ни было трудно, но нам надо было, сжав зубы, спасать предприятие».

При этом диктатор отметил: «Еще 5 лет назад, когда завод был остановлен, иностранцы предлагали нам продать его за 40 млн долларов. Сегодня я спрашиваю правительство – за сколько сегодня можно приватизировать «Белшину»? Они отвечают – от 900 млн до 1,2 млрд долларов. Сравните. 40 млн и 1,2 млрд».

Как сказал тогда Лукашенко, «я не думал 5 лет назад, что мы поднимем предприятие и на тесном рынке будем продавать свой товар». И добавил, что для окончательной модернизации потребуется еще 2-3 года.

Спустя более 10 лет ситуацию на предприятии можно назвать плачевной. По итогам 2017 года чистый убыток «Белшины» вырос в 65 раз – до 274 млн рублей (около 135 млн долларов).

«Всю страну обанкротили, а вопят о какой-то «Белшине»!»

На дискуссионной площадке talks.by проблемами предприятия мало кто удивлен.

«Вот как только государство начинает вмешиваться в работу, так сразу завал. И это уже неоднократно было».

«Масштабную модернизацию провели. Должна быть масштабная прибыль. А реально только масштабные убытки. Странно...»

«Пора бы уже признать, что у советско-колхозного стиля управления будущего нет. Колхозы на балансе – это вообще трэшачек».

«Помню, хотели купить маты резиновые для КРС, производства «Белшина, по предоплате… 2-3 месяца и они у вас))) АХА-ХА купили в Литве.»

«Если власть и правительство ищут пути выхода на рентабельность, то зачем тогда на заводе администрация, неужто только для того чтобы кабинеты не пустовали?»

«Думаю, будет выбран один путь – дотации со стороны государства за счёт населения».

«Всю страну обанкротили, а вопят о какой-то «Белшине»!»

«Всё население ищет пути выхода из сложной финансовой ситуации из-за власти. И чаще всего находит за пределами Беларуси».