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Стало известно, какой будет погода в начале недели

  • 5.08.2018, 16:50
  • 3,048

В Беларуси 6 августа ожидаются грозы.

Завтра прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром составит 13-18 градусов тепла, днем во второй половине дня будет от плюс 23 до плюс 28 градусов.


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