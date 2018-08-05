Как белорусы съездили на авто в Норвегию с котелком для каши и спальником 3 5.08.2018, 17:09

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Длилось путешествие в 6 тысяч километров две недели.

«Наш экономный отдых — это поездка общей длиной 6000 км вокруг Балтийского моря. А именно: через Питер и Финляндию на Север Норвегии, затем по всему западному побережью Скандинавского полуострова. Потом городок Осло, паром до материковой Дании, оттуда в Германию и домой. Примерно 250 евро на человека, примерно две недели общей продолжительности», — рассказал tut.by читатель Алексей.

Фото автора конкурсной истории.

— Вот наш приблизительный маршрут. Почему именно туда? Потому что там мы еще не были, нам было интересно. Потому что мы стремились к новому опыту, хотели окунуться в максимально удаленную от туристических маршрутов атмосферу. И мы угадали очень точно.

«Провизию лучше закупать в Беларуси, топливом заправляться в России»

Мы имели уже большой опыт путешествий по Европе — автостопом, автомобилем, за деньги и за просто так. Кроме того, мы опытные рюкзачники, не обремененные большими доходами, большая часть группы — студенты. Но этот маршрут внушал опасения даже нам.

В качестве подготовки мы запаслись кашами, тушенкой, консервами и даже взяли с собой костровой поддон, котелок и треногу, и еще одну незаменимую вещь — но о ней позже, в главе про Швецию. Конечно, палаток мы не брали.

Лайфхак: в Норвегии разрешено разводить костры в диких местах: там знают, что камни не горят. Поэтому можно готовить каши прямо на земле, а с поддоном мы могли готовить чуть ли не в центральных парках. А вот палатки где попало ставить, увы, нельзя — нужно заплатить за кемпинг для этого.

Ну и, конечно, мы взяли еще кое-какой необходимый минимум для автопутешествий.

Один участник нашей банды даже взял с собой свеклу и капусту. Мы, когда это узнали, долго смеялись — прямо до тех пор, пока не угостились посреди дороги шикарным овощным рагу, которое неимоверно порадовало наши желудки после недели однообразных каш и бутербродов.

Совет: в подобные путешествия провизию лучше покупайте в Беларуси (в России провизия очень плоха). А вот дешевым топливом лучше заправляйтесь в России.

Фото автора конкурсной истории.

Начало маршрута было скучным и стандартным: выезд из Минска вечером, с утра встретили рассвет на питерском КАДе, и сразу на границу Финляндии.

Лайфхак: на границе России и Финляндии под Выборгом есть крупные пограничные пункты, а буквально в 20 км на север есть мелкие пункты, где гораздо меньше очереди. Ну и, конечно, цены на топливо при пересечении границы увеличиваются вмиг в 4 раза. С собой можно было провезти 20 л топлива в багажнике. Но качество топлива в России перед границей просто ужасное. Если ваша машина чувствительная к этому — не мелочитесь.

Кстати, в очередях русско-финской границы ушлых хитрецов так же много, как и среди гродненских контрабандистов. Чуть зазевался — и перед тобой встроился очередной жулик. Нас спасало, что нас было много: выходили вокруг бусика и внимательно следили, чтобы никто нас не обошел. И это работало.

Огорчение: вы же знаете, что с детьми до 3 лет в очередях на границе стоять не нужно — вас сразу же пропускают без очереди? Так вот, забудьте. Это правило действует лишь в Беларуси, а в других странах все машины равны. Никакие выставленные напоказ младенцы (ни ревущие, ни мило улыбающиеся) не помогут вам быстрее продвинуться в очереди.

Фото автора конкурсной истории.

«В Финляндии в столовых на заправках можно найти комплексные обеды за 10 евро»

Финляндия: страна хороших, но узких дорог и чистого воздуха. Уйма озер, болот и лесов. По дороге встречаются в основном заправочные комплексы, где кроме заправки еще и крупный магазин, и даже столовая.

Лайфхак: в этой столовой в определенные часы существуют «комплексные обеды» — платишь 10 евро и заходишь с подносом к шведскому столу, где набираешь чего угодно. Мы так запускали одного человека, который набирал там мяса, супчиков нашим дамам, рыбы и овощей-фруктов, пока остальные варили кашу. Получался за 10 евро плотный горячий обед на шестерых человек. Профит!

В Финляндии постоянные ограничения скорости 80, всюду камеры на дорогах. Классический прием — цепляетесь за быстрой легковушкой с финскими номерами: локалы обычно в курсе, какие камеры фиктивные и не делают снимков, а значит, где именно можно полихачить. В Финляндии мы проехали городок Оулу, он очень напомнил нам ирландский Лимерик и немецкий Коттбус именно тем, что в этом городке вообще нет ничего интересного.

Фото автора конкурсной истории.

Финляндия закончилась, началась Швеция. Прямо на границе — огромная "Икеа", где вкусные и дешевые завтраки прямо во внутреннем ресторане — но только в течение часа, примерно с 7.30 до 8.30 утра.

Далее — шведские дороги. Если бы не номера машин, вообще бы не догадались, что пересекли границу. Там мы проехали Полярный круг и оказались в зоне Арктики (там, где бывает полярная ночь и полярный день). Внимание: там заправки и города становятся реже, не стоит там ехать с пустеющим топливным баком. Места потрясающе красивые: карликовые леса, горы и ледники на горизонте. Очень рекомендую.

Еще в Финляндии, и особенно в Швеции, водителю стоит напрячься: в лесах множество диких животных, которым очень нравится ваш автомобиль. Мы за всю дорогу раза два-три уворачивались от шныряющих зайцев и лис, сбили одну косулю и пять минут ехали рядом с отчаянно куда-то спешащей лосихой.

В Швеции опробовали наш сказочный лайфхак: останавливаемся отдохнуть на заправке, достаем из машины (внимание!!!) электрочайник и ставим в розетку, налив воду. Уже через 5 минут можем готовить себе вкусный чай (взятый из Беларуси), не платя за это ни копейки.

«Ездить по Норвегии хорошо в машине с экономайзером»

Фото автора конкурсной истории.

Сразу очень много гор. Постоянные перевалы, подъемы и спуски. А значит, водителю стоит почитать про торможение двигателем и выяснить, есть ли в машине экономайзер — это позволит сэкономить кучу денег на топливе. На въезде вас, вероятнее всего, проверят. Норвежцы утомлены полулегальными трудовыми мигрантами из Болгарии. Поэтому когда они видят машины с белорусскими номерами — да-да, именно так — они думают, что машина из Болгарии, и сразу же останавливают на проверку. Увидев белорусские паспорта, слегка удивляются и пропускают (если у вас порядок с документами, конечно же).

Северо-западная Норвегия. Сказать, что там красиво, — значит оскорбить эту страну и ее природу. «Красиво» — это на Полесье, или в Питере, или в Крыму. А там — сказочно, невероятно и восхитительно.

Фото автора конкурсной истории.

Некоторые горные дороги — серпантины с одной полосой для движения.

Совет: водители, подъезжая к скрытому скалой повороту дороги, посигнальте. А также откройте уши и не болтайте с пассажирами — другие водители тоже сигналят на подъездах к опасным поворотам, чтобы предупредить, что они едут.

Если встретились нос к носу со встречной машиной на однополоске (не надейтесь разъехаться: без шансов. Справа отвесный обрыв, слева каменная стена. Или наоборот) — подумайте, кто из вас (вы или другой водитель) недавно проезжали карман рядом с дорогой (такие карманы там каждые 500 м, на фото видно, как мы готовим есть в таком кармане). Кто проезжал недавно — подает назад на аварийке, маневрирует задом в карман и дает другой машине проехать, и лишь затем едет сам. И так постоянно.

Фото автора конкурсной истории.

То и дело прямо вдоль дороги — водопады, озера, реки. А одно из самых прекрасных зрелищ — закат между двумя крупными горами, прямо сзади, за автомобилем.

Огорчение поездки: Среди запланированных к посещению достопримечательностей у нас значились горы «Семь сестер». Когда мы к ним подъехали, вокруг стоял плотный туман и моросил мелкий дождь. Туман — это было все, что мы смогли увидеть.

«Бутылки лучше не выбрасывать, а сдать в супермаркете: 5−6 бутылок — 15 крон»

Важно знать: передвижение по западному берегу Норвегии стоит денег. Постоянные мосты (часть из них платная, в среднем 20−40 крон за проезд автомобиля), а иногда маленькие паромы (если видите, что дорога обрывается прямо в воды фьорда и рядом шлагбаум, а вокруг пусто, как в игре "Фалаут", — то подождите, скорее всего, максимум через пару часов подъедет паромчик и вы на него заедете, чтобы двигаться дальше).

Фото автора конкурсной истории.

Но лайфхак для молодых и небогатых: сбор бутылок может очень хорошо прокормить. Почти в каждом универсаме (там, в частности, сеть REMA1000) на входе стоит металлический ящик с отверстием. Вы вводите в отверстие алюминиевую тару, стеклянные и пластиковые бутылки местного разлива — автомат оценивает каждую и либо проглатывает, либо возвращает. Когда закончили, нажмите кнопку — и автомат выдаст вам чек. Пять-семь бутылок — это уже 15 крон, а на это странствующий музыкант уже может перекусить. Даже два раза, если уметь выбирать продукты. Белорусские пластиковые бутылки у нас не принимались, увы.

Кстати, почему я упомянул музыкантов: мы то и дело останавливались и делали представления в местных городах. Люди там очень щедрые и неизбалованные уличными шоу, только вот совершенно не выражают позитивных эмоций (это типично для скандинавов). Кусочки наших выступлений в городе Ставангер даже попали на фотографии. А еще по дороге мы заехали на средневековый фестиваль в г. Харстад и там уже сделали полноценные три дня ярких и активных выступлений. Аудитория была просто в восторге.

Фото автора конкурсной истории.

Как мы ночевали? Разнообразно. Чаще всего — в спальниках на траве под открытым небом. Также мы иногда ночевали в кемпингах: когда ну очень уж хотелось принять душ и посмотреть телевизор. Пару раз даже в хостелы заезжали.

Питались мы в основном сами: разводили костер на поддоне, сверху ставили треногу и на нее — кастрюлю. Были трудности с дровами, но когда приехали южнее — деревьев вокруг стало в достатке. Иногда, конечно, закупались в маркетах и делали завтраки из бутербродов. Но всегда стремились питаться на берегу океана. А океан там — будто «морской салат» в минском универсаме: среди морской капусты кишмя кишат морские звезды, ежи, креветки, пауки, крабы и еще Аквамен их разберет, кто там водится.

Фото автора конкурсной истории.

По пути посетили все «обязательные» достопримечательности Норвегии, кроме двух: Нордкапа и Языка Тролля. И несколько «необязательных». Поэтому хотим еще.

Наблюдение: в Норвежских горах люди, вместо того чтобы писать «Тут Был Вася» баллончиком на камнях, составляют пирамидки из камней. Чем больше пирамида — тем больше «надпись про васю».

Рекомендация: проезжая по дорогам юго-западной Норвегии, почаще пользуйтесь очками и никогда не выключайте фары (не только из-за штрафов). В горах там много тоннелей, и эти тоннели то и дело "выскакивают" прямо на мост над фьордом, а затем снова ныряют в горную глубину. При въезде из яркого дневного света чувствуешь в тоннеле себя слепым кротом: и тут помогает просто снять солнечные очки (а еще есть хитрость с одним закрытым глазом, опытные водители знают). Ну а выезжая из тоннеля на солнце, быстро надевайте очки.

Забавно, что в городе Ставангер, отдыхая на берегу залива, мы обнаружили велосипед с большой табличкой «Gratis» («Даром»). Мы катались на нем примерно час, но взять с собой не смогли. А так хотелось…

«На заправках можно найти бесплатные души с мылом и салфетками»

Далее, приехав на юг, мы снова пересекли границу в Швецию, оттуда на пароме в Данию (то самое чувство, когда ты видишь противоположный берег еще до того, как отплыл от порта). Проехали через всю материковую Данию, а по пути выступили еще на одном прекрасном средневековом фестивале в городке Хорсенс.

Фото автора конкурсной истории.

Лайфхак: в Норвегии и Дании по дороге то и дело встречаются зоны отдыха, а в них — раздельные (мужские-женские) туалеты с водой, а в женских также замечательные пеленальные столики. Это на случай путешествий с младенцем. Также на заправках можно найти совершенно бесплатные души с горячей водой, мылом и салфетками. После трех дней в дороге — это кайф…

Ну а дальше все просто и обыденно: на юг, через немецкую границу, затем сразу на восток мимо Берлина к Щецину, по северу Польши прямо до Беларуси.

Как я и писал, все путешествие обошлось нам примерно в 250 евро на человека. Мы хорошо сэкономили на жилье (очень дорогое в Норвегии) и на местном питании (готовили каши на костре). Это, конечно, всегда упирается в желаемый уровень комфорта. Но мы точно знаем, что если вы, прочитав это, разводите руками и говорите «ну я же не буду из котелка есть» — значит, у вас хватит денег на ресторан. А если не хватит — то можете и из котелка. И даже люди, пишущие в комментах «ну мы же не будем ночевать в спальнике с ребенком», — просто не пробовали так. Безусловно, с детьми есть некоторые трудности, но уж точно не «невозможно».