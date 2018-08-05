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Госдеп США вызвал российского дипломата

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  • 5.08.2018, 17:17
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От него требуют объяснений вмешательства РФ во внутренние дела США.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для предоставления разъяснений по поводу вмешательства России во внутренние дела США.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в начале августа заявил, что Россия стоит за "всепроникающими" попытками вмешательства в предстоящие выборы в США.

По его словам, в России есть много способов повлиять на выборы - через СМИ, социальные сети, ботов, наемных работников.

В конце июля в соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.


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