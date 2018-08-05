Самые громкие задержания за взятки крупных витебских чиновников 7 5.08.2018, 17:28

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Только с начала 2018 года в Витебской области за коррупцию задержали шесть крупных чиновников.

Среди задержанных с начала 2018 года оказались медики, крупные чиновники, инспектора охраны природы и руководители сельскохозяйственных организаций, пишет «Витебский курьер».

24 января в Витебской области задержали с поличным одного из руководителей лесохозяйственной отрасли. Чиновник участвовал в преступной схеме, когда высококачественные пиломатериалы продавались за границу под видом низкосортного сырья. Предполагается, что за год так вывозилось 36 000 кубов пиломатериалов. Чиновника поймали за взятой, которую передавал предприниматель, бывшее должностное лицо Министерства лесного хозяйства. В ходе следствия также задержали 2 предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства.

24 апреля по подозрению в коррупции задержали трех должностных лиц Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Из-за противозаконной деятельности инспекторов долгое время в Глубокском и Поставском районах браконьеры избегали установленной законом ответственности.

С 24 по 28 апреля был задержан начальник Витебской областной инспекции В. Лемешев, в деле также фигурировали 6 руководителей межрайонных инспекций Витебской области: Лепельской, Верхнедвинской, Браславской, Полоцкой, Глубокской, Городокской. Инспекторам передавались взятки за покровительство над браконьерами: давалась информация о планируемых рейдовых мероприятиях, сообщениях граждан о нарушении браконьерами законодательства, возвращались изъятые орудия лова. По информации КГБ, начальник Витебской областной инспекции В. Лемешев регулярно получал от браконьеров незаконно добытую рыбу, часть ее он передавал руководителю Государственной инспекции Сергею Новикову.

10 мая сообщили о трех уголовных делах в отношении руководителей сельхозорганизаций Бешенковичского, Россонского и Ушачского районов. Причиной послужили проданный на запчасти комбайн, взятки за трудоустройство и использование 4 тонн топлива в личных целях.

27 июня, накануне праздника Дня независимости, был задержан председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.

12 июля стало известно о том, что по подозрению в коррупции был задержан главный врач Витебской областной клинической больницы Анатолий Оладько. В отношении его возбуждили уголовное дело, подозревают, что медик является одним из 60 фигурантов уголовного дела о коррупции в белорусском здравоохранении.