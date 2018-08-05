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«Африканская» жара в Европе: зафиксирован новый температурный рекорд

  • 5.08.2018, 17:39
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В Европе продолжает держаться чрезвычайно жаркая погода.

Вследствие чего в столице Португалии был зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сообщило Associated Press (перевод - apostrophe.ua).

Так, в субботу, 4 августа, столбики термометров в Лиссабоне поднимались до отметки 44 градуса по Цельсию. По данным португальской метеорологической службы, предыдущий температурный рекорд составлял 43 градуса тепла и был зафиксирован в 1981 году.

Тем временем в районе Алвега температура воздуха достигала 46,8 градусов по Цельсию.


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