Сивчик: Конфликтную ситуацию в Куропатах в первую очередь создали сами власти 4 5.08.2018, 17:50

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Оппозиционный политик призвал людей к солидарности с защитниками Куропат.

Уже более двух месяцев продолжается пикетирование ресторана «Поедем, поедим» около мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах.

Как известно, протестующие требуют закрытия этого увеселительного заведения, но ресторан пока продолжает работу.

Один из защитников Куропат, общественный активист Вячеслав Сивчик рассказал сайту palitviazni.info о ситуации с куропатской вахтой.

- Сегодня, к сожалению, ресторан в Куропат продолжает работать, - говорит Вячеслав Сивчик. - И я вижу, что такую конфликтную ситуацию в первую очередь создали сами власти. Но хотел бы напомнить, что история с этим развлекательным комплексом очень старая, белорусская общественность протестовала сразу же с того момента, как узнала, что начинается стройка.

Власти принимали решение, что это незаконно, потом защитные границы были пересмотрены, и в результате - теперь ресторан работает. Я уже не говорю о нарушениях закона (что тоже плохо), но построение ресторанного комплекса в месте, где расстреливали людей - это просто издевательство над памятью и Беларусью. Куропаты - это сакральное место.

- Это не только конкретное место преступлений Сталина ...

- Безусловно. Многие архивы КГБ до сих пор закрыты, и мы не знаем, где похоронены жертвы террора. Мы не знаем не только фамилии людей, которые были убиты в то время, но и их общее количество. И в этой ситуации Куропаты стали символом всех тех страшных мест, где система ГПУ-КГБ уничтожала Беларусь.

Теперь возможен только один вариант решения конфликта - чтобы в Куропатах вообще не существовало ресторанного комплекса.

Есть еще одна большая опасность для этого святого места - это то, что сегодняшняя власть через мемориализацию может уничтожить национальный акрополь. Очень надеюсь, что власть перестанет издеваться над памятью тех, кто стал жертвой в страшные времени коммунистического террора.

- Сколько будет продолжаться защита Куропат?

- Пока ресторан работает будет продолжаться и вахта в Куропатах.

Я призываю людей к солидарности с защитниками: "Присоединяйтесь к защите Куропат!"