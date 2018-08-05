В Украине запустят новый механизм в ответ России 2 5.08.2018, 18:46

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Украина требует от РФ возмещения убытков от оккупации Крыма и Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству создать межведомственный координационный орган, который займется формированием консолидированной претензии Украины к России о возмещении убытков от оккупации Крыма и Донбасса.

Своими соображениями по этому поводу с "Апострофом" поделился заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак:

- Президент предлагает более интенсивно работать над подготовкой консолидированной претензии. Министерство юстиции уполномочено собирать все данные об убытках от войны на Донбассе и оккупации Крыма, но сейчас это делает и Минюст, и наше министерство, и Служба безопасности Украины, и Генеральная прокуратура, и Нацполиция. Чтобы эта работа велась более интенсивно, президент и предлагает создать такой межведомственный координационный орган, где все эти данные можно было бы как-то систематизировать.

Надо понимать, что есть объективные трудности: сложно оценить, что происходит сейчас на оккупированных территориях. Если убытки, которые были нанесены на уже освобожденных территориях, теперь-то можно прописать, то в отношении оккупированных, к сожалению, это можно делать только с помощью спутниковых снимков или сбора информации от людей.

В течение нескольких месяцев можно это все подытожить и подать консолидированную претензию. Сейчас у нас есть, если не ошибаюсь, четыре дела в Европейском суде по правам человека. Одним из аспектов может быть сбор информации о людях, которые потеряли жилье, прочее имущество или активы на оккупированной территории из-за российской агрессии, и представление такой совместной претензии от всех пострадавших людей, в том числе в ЕСПЧ. Это один из вариантов.

Это однозначно повысит наши шансы получить от России возмещение убытков. Потому что в данном случае, чем больше делается, тем больше шансов. Но быстро такие решения, к сожалению, не принимают.