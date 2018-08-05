Москва ходит с протянутой рукой 7 Александр Кушнарь, «Обозреватель»

5.08.2018, 18:36

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Россия умоляет Запад профинансировать восстановление Сирии.

Рассмешила новость о том, как Россия попросила у США денег на восстановление Сирии — теперь уже прямым текстом (в письме, переданном по секретному каналу).

Это история не одного дня: давно ходят слухи о том, как Москва ходит с протянутой рукой, умоляя Запад профинансировать восстановление разрушенной ею же страны. Путин прекрасно понимает, что увяз в дружбе с Асадом.. Уничтожив Сирию и взяв на себя бремя содержания асадитов, в Кремле поняли, что "не по Сеньке шапка": денег нет не только на сирийский режим, но и на российских граждан, которые с каждым днем становятся все злее.

Все это можно было просчитать еще в 2015 году, если бы головы у кремлевских стратегов росли из того места. "Ледяной прием" (по выражению Reuters), который Вашингтон оказал российскому хитрому плану, был ожидаем, равно как и ожидаем был отказ легитимировать "референдум" на Донбассе, где коготок нашей птички тоже утонул по самые ботоксы.

Разумеется, ни один из этих регионов путинская администрация не собирается покидать ни при каких обстоятельствах, однако мечтает вылезти из навоза в белом фартуке, который для нее выстирает лично Дональд Трамп. Российские дипломаты безуспешно пытаются продать эту историю как согласованную в Хельсинки, чем вызвали гомерический хохот в американском истеблишменте.

Далее — ожидаемый вечный пат: Запад денег на Сирию не даст, а Асад продолжит высасывать российские ресурсы.

Александр Кушнарь, «Обозреватель»