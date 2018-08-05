«Предложили отправиться в колхоз на прополку за $6 в день» 7 5.08.2018, 18:45

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Как студентка искала работу в Гродно.

Вероника Воробей окончила второй курс филфака ГрГУ имени Янки Купалы. У девушки много планов, но не хватает денег на их реализацию, поэтому она решила найти работу на лето. Легко ли трудоустроиться студентам, выясняли журналисты «Вечернего Гродно».

Очников брать не хотят

Вероника учится на отделении романо-германской филологии, знает иностранные языки. Раньше нигде не работала.

Поиски девушка начала с интернета. На первом же сайте отобрала более 40 вакансий. В основном требуются работники с опытом, студенты дневной формы не интересуют либо им предлагают работу на дому. Ещё несколько объявлений оставила без внимания, так как неудобно добираться до места работы. Через несколько минут список «отфильтрованных» предложений сокращается до семи. Начинаем звонить.

Вместо продавца пригласили барменом в кафе

Первым делом Вероника решает обратиться туда, где требуется няня.

— 200 рублей в месяц за то, что присматриваешь за ребёнком по четыре часа в день, — отлично. Тем более детей я очень люблю, да и опыт имеется. Всё время сидела с младшей сестрой, ей скоро пять лет, — рассказывает Вероника, набирая номер работодателя.

На другом конце провода оказалась женщина, которая сразу же стала расспрашивать:

— Девушка, сколько вам лет? По голосу вы совсем ещё молоденькая. Девятнадцать? Это очень юный возраст для няни. Наверняка своих детей тоже нет. Поймите, мне нужен опытный человек, это ответственно. Ведь ребёнка надо забирать из садика. Вдруг температура, нужно свечи поставить, лекарства дать. Тем более я буду вызывать няню не каждый день.

В этом случае не спасли аргументы про младших сестёр и согласие на подработку. Место няни пришлось вычеркнуть из списка.

Следующий звонок по поводу работы продавцом. Что конкретно нужно продавать, в объявлении не указано, но добираться по указанному адресу до магазина удобно. И зарплата приятно удивила — 550 рублей в месяц. Девушка, ответившая на звонок, спросила: есть ли опыт, где живёт и может ли совмещать учёбу и работу? Затем сказала, что отправит Вероникин номер в офис одного гродненского кафе, где требуется бармен.

— Может быть, это какая-то ошибка? В объявлении указан адрес магазина и вакансия продавца, а приглашают на собеседование в кафе, — на лице студентки читается недоумение.

Тем не менее телефон Вероника сохранила и позвонила ещё по нескольким номерам.

Спросили про опыт работы и… пожелали удачи

На звонок туда, где нужен продавец обоев, никто не ответил. Зато про место оператора call-центра подробно рассказали: работать можно на полставки, а можно и на 0,3, график гибкий, на собеседование приходить в любое время.

Звоним ещё по двум объявлениям — предлагают устроиться официанткой. Вероника набирает первый номер и спустя несколько секунд кладёт трубку с разочарованием.

— Уточнили возраст и могу ли я в дальнейшем работать у них. Спросили про опыт работы и… пожелали удачи. Зачем тогда указывать в объявлении, что опыт работы не важен? — возмущается девушка.

Последний звонок, снова место официанта. На этот раз девушка улыбается: через полчаса ей назначили собеседование в кафе в центре города.

Пообещали 400 рублей и «чай» с «плюшками»

Заведение нашли быстро. Официант отвёл Веронику к директору. Спустя 20 минут девушка вышла со счастливой улыбкой.

— Директор сказала, что мой немецкий и английский пригодятся, так как сюда часто приходят иностранцы. Обещали всему научить. Буду продавать мороженое, — улыбается Вероника. — Во время стажировки, а это примерно месяц, платят около 150–200 рублей. Затем нужно сдать экзамен и можно работать официантом. Тогда буду получать около 400 рублей, плюс «чай», а может быть и «плюшки» в виде премий, если буду стараться. Придётся работать по 10–12 часов три дня через два.

Девушка призналась, что руководство готово идти навстречу, чтобы она могла совмещать работу и учёбу.

В центре занятости предложили прополку

Способ найти работу — обратиться в центр занятости. К концу июля предложений мало. В городе их практически нет, а вот на сельхозработы в поле — всегда хватает. Предложили отправиться в СПК Гродненского района на прополку за 13 рублей в день.