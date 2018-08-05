В Киеве открыли памятник украинскому герою Илье Муромцу: россияне негодуют 13 5.08.2018, 19:05

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Памятник открыл мэр Киева Виталий Кличко.

На открытии памятника мэр Киева Виталий Кличко сказал: «Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава».

Прототипом Ильи Муромца считают святого Илью Печерского, мощи которого хранятся в Киево-Печерской Лавре, пишет «Салідарнасць».

Насчет места рождения Ильи есть две популярные версии – либо город Муром во Владимирской области России, либо Моровск (Муром) Черниговской области Украины.

Ещё 16 июля «Комсомольская правда» выдала агрессивную статью на эту тему. В ней Дмитрий Стешин утверждает, что в Украине действует «план Антироссия». Потом Стешин позволяет себе цинично сравнить интернет-споры русских и украинцев с Дебальцевским котлом. Напомним, под Дебальцево погибло более двухсот украинских солдат и около 100 боевиков «ДНР». В конце он отмечает, что «Украины (во времена Киевской Руси) в заводе не было», а украинские города «назывались Русью».

Уже после открытия памятника сообщениями об этом разразились почти все крупные прокремлевские СМИ (ТАСС, РИА «Новости», НТВ, «Россия-24» и другие). Главный посыл – по «общепринятой версии» Илья Печерский-Муромец родился в России, а герой народного фольклора «стал для местных чиновников темой для очередных спекуляций» (цитаты из материала НТВ).

На самом деле, никакой «общепринятой версии» не существует – их действительно две. На «украинском» происхождении Муромца настаивал, например, один из самых влиятельных историков Древней Руси Борис Рыбаков – академик, Герой Социалистического Труда и уроженец России.

Газета «Взгляд» взяла интервью у видного украинского историка Петра Толочко. Он сказал, что достоверной информации о месте рождения былинного героя нет, а подвиги Муромца в сказаниях связаны в первую очередь с Киевом.