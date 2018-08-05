Власти занервничали из-за обращений активисток РЭП в ООН 1 5.08.2018, 19:18

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Гомельчанки борются за право на мирный протест.

Правительство Беларуси ответило на совместную жалобу (дело №3172/2018) жительниц Гомеля Аллы Романчик и Натальи Щукиной в Комитет ООН по правам человека, пишет гомельская «Весна».

Белорусская сторона сообщает, что заявительницы «злоупотребили правом» на обращение в международную инстанцию, так как «не использовали» имеющийся внутри страны механизм подачи надзорных жалоб председателям вышестоящих судов и органы прокуратуры. Кроме того, правительство ссылается на статистику за 2017 год, согласно которой прокуратура выносила надзорные протесты по гражданским делам и часть из них была удовлетворена.

Алла Романчик и Наталья Щукина во время протестной акции нетунеядцев. Март 2017

Фото: tut.by

Активистки профсоюза РЭП Романчик и Щукина пожаловались в КПЧ ООН после того, как районные суды в Брагине, Лоеве, Жлобине и Мозыре в прошлом году поддержали местных чиновников, запретивших протестовать в райцентрах против уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Решения судов первых инстанций проверялось судебной коллегией по гражданским делам Гомельского областного суда, где кассационные жалобы активисток остались без удовлетворения

По словам правозащитника Леонида Судаленко, который ведет дело гомельчанок в ООН, белорусские власти оставили без комментария практически все их доводы. В частности, правительство молчит о том, как накладывая ограничения на свободу выражения мнений и на свободу проведения мирных собраний местные райисполкомы, а следом за ними и судебные инстанции не обосновали, почему данные ограничения могут являться необходимыми для достижения одной из законной цели по смыслу статей 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Относительно статистики о количестве прокурорских надзорных протестов мы указали, что правительство не раскрывает, какое количество удовлетворенных протестов имели отношение к делам, связанным с гражданскими и политическими правами белорусских граждан», - подчеркнул правозащитник.

Он также добавил, что в соответствии со стандартами Комитета ООН по правам человека, средства правовой защиты должны быть не только доступными, но и эффективными. Эффективным признается такое средство, которое способно предоставить заявителю возмещение вреда в отношении его жалобы и имеет разумные шансы на успех. Здесь неоднократно подчеркивали, что «пересмотр в порядке надзора является распространенной в бывших республиках Советского Союза практикой дискреционного пересмотра вынесенных решений, которую Комитет не признает в качестве эффективного средства правовой защиты для целей исчерпания внутренних средств правовой защиты.

Иными словами, эффективные средства правовой защиты в Беларуси заканчиваются апелляционной инстанцией.