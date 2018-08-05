Трамп: РФ, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США 5.08.2018, 19:25

Дональд Трамп

Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США связал внешнее вмешательство с развитием американской экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Огайо в субботу, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея, вмешиваются во внутренние дела США и что подобная активность может усилиться в связи с высокими темпами развития американской экономики, сообщает golos-ameriki.ru.

«Речь идет о множестве людей. Нам нужно это остановить. Нам нужно остановить вмешательство и прекратить атаки на нас со всех сторон, – заявил Трамп. – Но таких много – там и Россия, там и Китай. У нас хорошо идут дела с Северной Кореей, но, возможно, и они тоже там».

Это заявление существенно отличается от предыдущих комментариев президента, в которых он отрицал иностранное вмешательство даже после того, как несколько его советников высказали опасения по поводу внешней угрозы.

Президент заявил далее, что вмешательство «будет приобретать действительно большие масштабы», поскольку США «возвращают свое богатство».

Трамп прибыл в Огайо, чтобы поддержать республиканского кандидата Троя Балдерсона, который ведет ожесточенную борьбу с демократом Дэнни О’Коннором в ходе внеочередных выборов в Конгресс.