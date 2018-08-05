Как объехать участок МКАД, где просел мост 5.08.2018, 19:37

С завтрашнего дня движение через съезды и под аварийным мостом будет закрыто.

В ГАИ Минска рассказали о схеме объезда аварийного моста на МКАД, сообщает БелТА.

С понедельника, 6 августа, Госавтоинспекция меняет схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД. Движение через съезды и под аварийным мостом будет закрыто. Перекроют движение и под путепроводом в обоих направлениях.

Проехать можно будет по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений.

В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут, если он пролегает через эти улицы.