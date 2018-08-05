«Плачу каждый месяц за телефон, интернет и не могу ими пользоваться» 5.08.2018, 20:10

Фото: «Газета Слонимская»

Жителей Слонима оставляют без электричества уже третью неделю.

В Слониме на улице Синичкина и улице Зеленой Слонимский РЭС проводит реконструкцию и капитальный ремонт электросетей, что, как выяснилось, создает неудобства жителям этих улиц, пишет «Газета Слонимская».

По словам людей, они вынуждены обходиться без электричества по восемь часов в день. Отключаются холодильники, размораживаются продукты, не работают телевизоры, телефоны, нет интернета, и такая ситуация длится почти две недели. Люди устали терпеть эти неудобства и обратились к журналистам.

— Слонимский РЭС нас оставил без электричества в сезон заготовок. Они нас предупредили о том, что будут проводиться ремонтные работы, разослав SMS-сообщения. И вот уже на протяжении почти двух недель у нас каждый день на восемь часов отключаются в домах электроприборы, — сетовала на ситуацию женщина, которая живет на улице Синичкина.

— Я два морозильника заполнила ягодами, столько было труда вложено, ведь ягоды надо было собрать, перебрать, помыть, переработать, расфасовать и сложить в морозильник. А сейчас целый день нет света, все продукты размораживаются. Выходит, что все мои труды были напрасны? И мне никто не даст денежку, чтобы я купила продукты. РЭС писал нам в SMS-сообщениях, что приносит свои извинения за неудобства, но, простите, неудобства — это когда отключают электроэнергию на час-два, но не на восемь часов на протяжении двух недель, — возмущенно высказывала свое недовольство другая женщина.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты позвонили в Слонимский РЭС, где специалист прокомментировал ситуацию следующим образом:

— На улице Синичкина и Зеленой ведется реконструкция и капитальный ремонт электросетей: меняются старые опоры и ставятся новые.

— Это создает ряд неудобств жителям этих улиц.

— Мы вкладываем свои деньги для того, чтобы люди зимой и в остальное время чувствовали себя нормально, имели электроснабжение. Надо потерпеть. Я помню, в мое детство нас по две недели отключали от электроэнергии, когда ставили новые опоры.

— Простите, в каком веке было ваше детство?

— В ХХ веке. Мы отключаем свет всего на день и устанавливаем опоры.

Разговор проходил по громкой связи, и одна из женщин, присутствовавших в это время в редакции, не выдержала и вступила в диалог со специалистом РЭСа.

— На какой день? Уже только на этой неделе четвертый день нет света, — пыталась донести женщина.

— На ночь свет включают? — поинтересовался специалист.

— Свет отключают с 9.00 до 17.00. Восемь часов не работает в доме электрооборудование. Кто нам заплатит за холодильники, которые могут выйти из строя, ведь они каждый день отключаются?

— Скажите, а вы людей заранее уведомили о том, что будут проводиться ремонтные работы?

— Да, всех уведомили.

— Мне ни одной эсэмэски не пришло. Я пенсионерка и не могу оплачивать даже такие элементарные услуги.

Нам рабочие сказали, чтобы мы не расслаблялись, так как работы будут проводиться в течение месяца. Это значит, что 160 часов мы должны находиться без электричества. Я плачу каждый месяц за телефон, интернет и не могу ими пользоваться. У меня мама в почтенном возрасте, у нее плохое зрение, она не может читать, поэтому информацию получает только из телевизора. И я хотела бы узнать, кто нам заплатит за испорченное оборудование и продукты?

— Согласно правилам электроснабжения, мы имеем полное право отключать электроэнергию и производить ремонтные работы.

— У меня проблема, что я нахожусь без света.

— На какое время?

— На время ремонта. А если вы чего-то не понимаете, то это ваши проблемы.

После этих слов на другом конце провода раздались гудки.

После общения журналисты перезвонили специалисту и попросили представиться, однако услышали следующее:

— Дело в том, что мы с вашей газетой не работаем, поэтому никакой информации вам давать не будем.

На дворе XХI век, но, выходит, другого способа реконструкции электросетей пока не придумали. Поэтому жителям этих улиц придется в 30-градусную жару обходиться без света, наверное, еще несколько недель.