Малый бизнес РФ заявил о самом сложном за 3 года кризисе в экономике
- 5.08.2018, 21:10
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ИП ждут дальнейшей деградации ситуации в российской экономике.
Малый бизнес столкнулся с резким ухудшением экономических условий, падением потребительского спроса и ждет дальнейшей деградации ситуации в российской экономике.
Как пишет finanz.ru, такие данные приводит "Альфа-банк" в очередном исследовании "Пульс малого бизнеса".
Опрос, проведенный банком среди 3 тысяч индивидуальных предпринимателей и компаний c выручкой до 350 миллионов российских рублей в год, показал, что оценки и ожидания обвалились до уровней "пика" экономического кризиса.
Индекс настроений составил минус 27 пунктов - хуже за последние 3 года предприниматели были настроены лишь в ноябре 2015-го.
83% опрошенных заявили, что текущее состояние экономики не дает развивать бизнес. 50% считают, что в ближайшие полгода ситуация продолжит ухудшаться.
Бизнес жалуется на деградацию во всех сферах: более половины респондентов отметили падение прибыли, треть - снижение числа клиентов и покупок.
73% констатировали сжатие платежеспособного спроса внутри страны; 59% считают, что он продолжит сокращаться, оставляя бизнес один на один с давлением от высоких налогов (46% респондентов) и нехваткой финансовых средств (37%).
Доля тех, кто называет проблемой №1 налоговую нагрузку, растет с 2017 года - сказывается тренд на "обеление экономики" и усиление налогового контроля, отмечает Альфа-банк.
По итогам прошлого года только за счет мер по улучшению собираемости бюджет изъял у бизнеса дополнительно 500 млрд рублей. В план на следующий год заложено еще 500 млрд.
Налоговая нагрузка растет, прибыль сокращается, а настроения компаний ухудшаются, и они вынуждены искать новую бизнес-модель, говорит руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-банка Ольга Третьякова.
"Часть отраслей уже несколько лет пребывает в стагнации - это грузоперевозки, строительство. Часть сегментов недавно ощутила снижение доходов и начала оценивать свой "запас прочности", - добавляет она.
Успешным свой бизнес считают 22% предпринимателей - эта доля неизменна и включает главным образом компании, работающие более 5 лет, со штатом более 15 человек и ориентированные на экспорт.
По сравнению с ноябрем 2017 года число предпринимателей, готовых продолжать деятельность для достижения успеха, сократилась - с 41% до 34%. При этом 15% заявили, что готовы полностью закрыть или продать бизнес в обозримой перспективе (1-5 лет).