Под Лидой торжественно открыли народный памятник повстанцам 1863 года 5.08.2018, 21:34

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ФОто: «Новы час»

Активисты намерены добиваться официального признания памятника героям со стороны властей.

Сегодня Лидском районе общественные активисты почтили память повстанцев 1863 года, был официально открыт мемориальный знак, работа над которым велась полгода, пишет «Новы час».

«Сегодня состоялось настоящее открытие нашего народного мемориала и впервые за 3 года церемония чествования повстанцев 1863 года», - рассказал один из организаторов мероприятия Сергей Пантус.

Участники церемонии зачитали более 400 имен повстанцев 1863 года из Лидского уезда. Местный активист Станислав Судник рассказал о последствиях восстания для семей и местечек. Священники православной автокефальной церкви освятили памятник. Завершилось мероприятие концертом бардов.

ФОто: «Новы час»

По словам Пантуса, такие мероприятия важно проводить, «чтобы мы помнили».

«Чтобы мы помнили свою историю, помнили не только трагические - что тоже важно - события, но и героические. Это вдохновляет строить государство в будущем, строить нацию, это дает надежду, что Беларусь живет и будет жить», - заключил он.

«На этом месте находится настоящая могила, здесь похоронены около 30 повстанцев 1863 года. Краеведы говорят, что это был отряд из Новогрудского уезда, который пробивался на Виленщину и дал последний бой российским карателям», - рассказал активист Витольд Ашурoк.

По его словам, тогда появился первый памятник на этом месте, потом в 1995 году были установлены два дубовые кресты, был старый польский камень. Год назад за дело взялись местные общественные активисты, которые работали над новой концепцией памятного знака все лето и продолжили в этом году. Автор художественной отделки местный художник Максим Рунец.

«Этот мемориал я считаю примером того, что нужно, чтобы объединить нацию», - подчеркнул Витольд Ашурoк.

«Мы будем добиваться официального признания памятника со стороны властей, внесения его в список исторических мест региона, стремиться, чтобы сделать это место популярным среди молодежи, детей, чтобы учителя с течением времени привозили их сюда и рассказывали о нашей истории», - рассказал активист Валерий Минец.

По его словам, нужно добиваться, чтобы память о восстании жила вечно.