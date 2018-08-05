Армения показала, что революция возможна и может пройти без «послевкусий» Телеграм-канал «Запретное мнение»

5.08.2018, 21:41

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Чем вызвала страх в Кремле.

Развернувшаяся в последние дни активная компания нового премьер-министра Армении Пашиняна против местных жуликов и воров вызвала настоящую истерику в Кремле.

Путинский режим, как образец и памятник абсолютной коррупции, просто не может спокойно наблюдать происходящий "геноцид" себе подобных в соседнем (и совсем недавно братском) государстве.

МИД РФ уже открыто начал высказывать раздражение и сомнения в перспективах будущего сотрудничества.

Подобная реакция абсолютно естественна и предсказуема.

Преступнику всегда страшно смотреть на то, как судят его "соучастников".

Армения же прямо сейчас - один из, если не главный, страх Владимира Путина.

Маленькая, но гордая страна смогла продемонстрировать на своём примере, что революция возможна и может пройти вполне себе чинно, без развала государства, кризисов и прочих негативных "послевкусий".

Если всё будет протекать и дальше - очень многим людям, в постСовковых странах, придёт в голову один вопрос: "а так ли страшна революция, как её малюют? Может быть гораздо страшнее "стабильность" в которой мы сейчас живём?

Причём раздражение и высказывание "озабоченности"- лишь первые подлые шажки путинского режима на пути к раскачиванию "Новой Армении". Дальше больше.

Кремль отлично понимает, чем ему грозит сложившаяся ситуация, так что в ход пойдёт весь чекистский арсенал: от подкупов и лоббирования, до заказных убийств, подлых провокаций и, возможно, даже разжигания Карабаха.

Врагу не сдаётся, наш старый чекист!

Телеграм-канал "Запретное мнение"